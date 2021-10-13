Спешат на подмогу

В Усть-Каменогорске открылась книжная выставка, посвящённая Дню спасателя.

Выставка «Мы первыми приходим на помощь», организованная в городской библиотеке имени О. Бокея, рассказывает об истории и особенностях этой профессии. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику спасателей Казахстана, который отмечается 19 октября.

Чтобы читателям было легче ориентироваться, экспонаты на выставке распределены по тематическим разделам: «История службы ЧС», «Пожарное оборудование, техника и средства огнезащиты», «Профессия – спасатель», «Безопасность жизнедеятельности», «Героическая профессия».

Вниманию посетителей библиотеки представлена литература об обеспечении безопасности жизнедеятельности, правилах пожарной и электробезопасности, поведении в чрезвычайных ситуациях, информационные буклеты и памятки. Всего экспонировано более 30 изданий.

Организаторы выставки не смогли обойти вниманием и журнал «Пожарный и спасатель Казахстана», на страницах которого отражена история становления и развития службы ЧС в нашей стране, жизнь и деятельность спасателей Республики Казахстан.

– Цель выставки – познакомить посетителей с комплексом превентивных и поисково-спасательных работ, обучить население вопросам правильного поведения при чрезвычайных ситуациях, – отметила заместитель директора Централизованной библиотечной системы им. Оралхана Бокея Жанат Жиенбекова.

Также благодаря современному оборудованию у гостей библиотеки есть возможность в режиме виртуальной реальности совершить экскурсию по первому пожарному депо, построенному в регионе в 1896 году.

Организаторы надеются, что подготовленная книжно-иллюстративная выставка останется в памяти каждого посетителя и поможет им обезопасить свою жизнь и жизни своих близких.

Добавим, выставка продлится до 20 октября. Всех желающих посетить её, ждут в стенах библиотеки по адресу: набережная имени Е. Славского, 22.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО