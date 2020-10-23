Спасибо «Сергеку» 

В Усть-Каменогорске благодаря системе уличного слежения «Сергек» нашли пропавшую девочку.
17 октября на оперативный канал 102 обратилась мама несовершеннолетней девочки. Женщина сообщила, что её шестилетняя дочь вышла играть на улицу и пропала. По словам матери, ребёнок имеет особенности в развитии и не может что-либо внятно объяснить.
– По ориентировке, переданной со слов матери, незамедлительно были задействованы патрульные наряды, – сообщили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска. – Вскоре благодаря камерам видеонаблюдения АПК «Сергек» местонахождение девочки было установлено – она сидела на лавочке в районе магазина «Ивушка». Ребёнка передали маме в целости и сохранности.