Спасибо «Сергеку» 

Правопорядок

В Усть-Каменогорске благодаря системе уличного слежения «Сергек» нашли пропавшую девочку. Спасибо «Сергеку» 

17 октября на оперативный канал 102 обратилась мама несовершеннолетней девочки. Женщина сообщила, что её шестилетняя дочь вышла играть на улицу и пропала. По словам матери, ребёнок имеет особенности в развитии и не может что-либо внятно объяснить. 

– По ориентировке, переданной со слов матери, незамедлительно были задействованы патрульные наряды, – сообщили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска. – Вскоре благодаря камерам видеонаблюдения АПК «Сергек» местонахождение девочки было установлено – она сидела на лавочке в районе магазина «Ивушка». Ребёнка передали маме в целости и сохранности. 

 

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