Спасибо «Сергеку» 

В Усть-Каменогорске благодаря системе уличного слежения «Сергек» нашли пропавшую девочку.

17 октября на оперативный канал 102 обратилась мама несовершеннолетней девочки. Женщина сообщила, что её шестилетняя дочь вышла играть на улицу и пропала. По словам матери, ребёнок имеет особенности в развитии и не может что-либо внятно объяснить.