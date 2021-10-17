В регионе выбрали лучшие эссе на антикоррупционную тематику.

В рамках Комплексного плана по продвижению антикоррупционной культуры среди молодёжи, популяризации идеологии добропорядочности, реализуемого Департаментом по противодействию коррупции по ВКО, состоялся конкурс «Адалдық – ең асыл қасиет» («Честность – самое благородное качество»). Участникам, которыми стали учащиеся школ городов и районов региона, необходимо было представить эссе, рассказ, стихотворение на антикоррупционную тематику.

По данным областного антикоррупционного ведомства, в департамент поступило более 20 интересных работ, направленных на формирование у школьников антикоррупционного мировоззрения, нулевой терпимости, воспитание чистого сознания и добросовестного отношения к обществу.

Первое место в конкурсе заняла ученица 11-го класса школы-лицея города Алтая Дильназ Каблашимова. По оценке жюри её работа отличалась креативностью и содержательностью.

– Честность – одно из моих главных качеств, – аргументировала свою жизненную позицию Дильназ. – Она навсегда останется в моём сознании ярким маяком. Например, как солнце, излучающее свет, и как полярная звезда, указывающая ночью путь. Ещё хочу сказать, что наши предки отличались порядочностью, честностью и щедростью. Это подтверждается фактами в рукописях учёных-исследователей, путешественников.

Второе место присудили Маргарите Мальцевой, ученице 11-го класса средней школы № 3 города Курчатова. Третье место заняла ученица 11-го класса средней школы имени Абылай-хана Урджарского района Сая Акпекова.

Организаторы конкурса поздравили всех призёров с победой и пожелали им дальнейших успехов. Они отметили, что участие детей в подобных конкурсах, их рациональные мысли, внушают уверенность, что подрастает сознательное поколение.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников