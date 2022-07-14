Совместная работа

В Департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области обсудили планы совместной работы с Управлениями природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области и области Абай.

По сообщению пресс-службы ведомства, Департамент экологии по ВКО продолжит временно курировать область Абай в рамках своей компетенции.

Во время встречи руководитель департамента Данияр Алиев выделил первостепенную задачу – улучшить работу по ликвидации неразрешённых свалок и признанию законными полигонов для твёрдых бытовых отходов. Вместе с тем важно решить вопросы по проведению общественных слушаний, совместному наблюдению и анализу социальных сетей, улучшению экологической обстановки в регионах.

По итогам встречи стороны договорились ускорить обмен информацией и принятие решений по обращениям населения.

Алина Горбунова