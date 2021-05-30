Совместная работа даёт результат

Число административных правонарушений в сфере религии снизилось в ВКО.

– В результате совместной профилактической работы Управления по делам религий Восточно-Казахстанской области с правоохранительными органами в регионе снизилось количество административных правонарушений в курируемой сфере. Так, если в 2019 году было зарегистрировано шесть административных правонарушений, то в 2020 году их количество снизилось до двух, за текущий период 2021 года правонарушений в религиозной сфере не зафиксировано. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции об итогах работы ведомства за прошедший период и планах на 2021 год с участием заместителя руководителя управления Аскара Исабаева.

В прошлом году на территории области осуществляли религиозную деятельность 314 религиозных объединений и их филиалов: ислам, православие, католицизм, протестантизм, община свидетелей Иеговы, кришнаитский и иудейский приходы. Количество миссионеров составило шесть человек.

– Акиматом Восточно-Казахстанской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с религиозными объединениями. При акимате области, а также акиматах городов и районов действуют Советы по связям с религиозными объединениями, которые служат диалоговой площадкой для взаимодействия государственных органов с различными конфессиями. Кроме того, действует Клуб руководителей религиозных объединений области, используется потенциал религиозных праздников для укрепления межконфессионального согласия, – сказал Аскар Исабаев.

По заказу Управления по делам религий