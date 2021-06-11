Сомнительный бизнес

Восточноказахстанские полицейские пресекли попытку организации наркотрафика.

Стражи порядка провели очередную спецоперацию по пресечению незаконного оборота наркотических веществ на территории региона. В поле зрения стражей порядка попала преступная группа, состоящая из трёх братьев.

Как отметили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, постоянно проживая в Усть-Каменогорске, братья решили наладить «семейный бизнес» – начать торговать гашишем. Младший из них нашёл способ привезти в областной центр особо крупную партию вещества, но полицейские не позволили реализовать преступный замысел.

В результате проведённых специальных мероприятий все фигуранты «семейного бизнеса» были задержаны с поличным, у каждого из них изъяты запрещённые вещества.

– Общий вес изъятого в ходе обысков наркотического вещества гашиш составил десять килограммов, что эквивалентно двум тысячам разовых доз, – отметил начальник Департамента полиции Сагат Мадиев. – В настоящее время в отношении подозреваемых осуществляется досудебное расследование по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы

В пресс-службе ДП ВКО подчеркнули: по словам задержанных, наркотики привезены в Усть-Каменогорск из южных регионов Казахстана. Сейчас все обстоятельства выясняются, по ним будет дана соответствующая правовая оценка.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников