В Аягозском гарнизоне проходит срочную службу солдат, владеющий пятью языками.

В нашей стране немало людей образованных, разносторонних, свободно владеющих несколькими языками. Один из них – военнослужащий, рядовой Бейбарыс Ислам. Помимо казахского и русского, он свободно разговаривает на английском, турецком и арабском языках и намерен не останавливаться на достигнутых результатах.

В настоящее время солдат-полиглот проходит срочную службу в артиллерийской воинской части Аягозского гарнизона регионального командования «Восток».

Он считает, что преимуществом владения несколькими языками является возможность всесторонне мыслить, расширять свой кругозор. Кроме того, Бейбарыс с удовольствием делится своими лингвистическими познаниями с товарищами по оружию. Он с честью выполняет свой воинский долг, оправдывая ожидания родителей и ставя перед собой цель освоить более десяти иностранных языков.

– Есть мудрое и справедливое высказывание: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», – цитирует Бейбарыс Ислам. – Лично я очень впечатлён, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев владеет несколькими иностранными языками, являясь примером для молодёжи нашей страны.

Рядовой Ислам уверен, что изучение языков позволяет ближе познакомиться с культурой, традициями других народов. У такого человека формируется наиболее яркая система взглядов на мир и место человека, общества в нём, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации.

Кроме того, это оказывает большое содействие в развитии человека как конкурентоспособного специалиста. Знание языков открывает многие двери и широкие возможности для познания мира. При этом, зная другие языки, всегда нужно отводить особое место и испытывать глубокое уважение к своему родному языку.

– Мне повезло, что я рос в многоязычной среде, и поэтому было легче изучать языки, – делится Бейбарыс. – Язык – это ведь не только средство общения, это еще манера поведения. То, что мы называем психолингвистикой. А когда забываешь свой родной язык и говоришь только на чужом, то теряешь свою национальную самобытность, свой национальный код.

Он убеждён, что знание иностранных языков является актуальным и в армии. На сегодняшний день большой интерес к обучению проявляют и военнослужащие.

К примеру, английский язык по праву считается языком международного общения, активно используется в военной среде по линии сотрудничества с восточноевропейскими, западноевропейскими государствами и США. С учётом военно-политической обстановки изучение иностранных языков более чем актуально. А турецкий язык является родным для 85 миллионов человек в мире. Ещё около пятнадцати миллионов человек считают его своим вторым разговорным языком. По распространению он занимает 15 место в мире, являясь ключом ко многим тюркским языкам.

– При этом, например, специалистов по арабскому языку (арабистов) в Вооружённых силах РК очень мало в сопоставлении с необходимостью использования. Кроме того, этот язык входит в пятёрку самых распространённых языков мира, на нём разговаривают около 250 миллионов человек и 50 миллионов используют его как второй язык. Он входит в шесть официальных языков ООН, актуален на мировой политической арене в свете переговоров по энергетике и безопасности, – рассуждает солдат-полиглот.

Ерик Абитов

Аягозский район