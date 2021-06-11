Соль и сладость бахчевого поля

На длинной прибрежной полосе Бухтарминского водохранилища бахчевое поле братьев Шарапиевых выглядит полосатым островком. Полосы – ленты плёнки, под которые весной были высажены семена арбузов, дынь и различных овощей.

Не так давно, заглянув на поле, застали здесь Бактыбая Шарапиева. С незаменимым орудием бахчевода – кетменём в руках – он был занят осмотром поливных арычков и высвобожденных из-под плёнки зелёных ростков. Собеседник рассказал, что всё поле составляет порядка семи гектаров. Раньше его не касался крестьянский плуг, и использовалась эта земля в основном для сенокошения. Нынче с братом Базарбаем приняли решение заняться бахчеводством и в первых числах мая целина была вспахана. В землю легли семена, затем установлена плёнка.

Неподалеку от поля синеет вода необъятного Бухтарминского водохранилища. Казалось, рядом море воды, но ключевой для любого бахчевода вопрос с поливом решили за счёт небольшого ручья. Он берёт начало у подножья гор.

Вместе с братьями очистили источник, откуда течёт ручей, затем занялись его руслом. Чтобы вода пришла на поле, пришлось прокладывать новое. Сейчас проблем с поливом нет. Семь гектаров разделены между братьями пополам, и полив ведётся поочерёдно.

Как выяснилось, за кетмень бахчевод Б. Шарапиев взялся в этом году впервые. Учится у братьев, которые имеют большой опыт в этом деле. Более того, в 1999 году выехал с семьёй из своего родного аула Акчий в Курчумском районе в Алматы и прожил там более 20 лет. Занимался разной работой: был сантехником, разнорабочим. В общем, честно трудился, чтобы прокормить семью. Когда дети выросли, мужчина возвратился в Курчумский район.

Стоит сказать, что малая родина этого человека – село Акчий является одной из житниц арбузов и дынь. После распада в девяностых годах совхозов акчийцы – бывшие животноводы – обратились к земле. Они стали каждой весной распахивать широкую долину рядом с аулом и высаживать там бахчевые. Кстати, со своими сладкими дарами они появляются на рынке самыми первыми в районе. На накалённой солнцем земле Акчийской долины арбузы и дыни имеют свой, отменный сладкий вкус.

Для героя этой публикации приобщение к делу своего аула состоялось после долгой разлуки. И труд на бахчевом поле, несмотря на то, что приходится проливать семь потов, ему по душе. К тому же есть надежда на добрый урожай. Для этого и трудятся братья не жалея сил.

Как известно, Курчумский район является основным поставщиком бахчевой и овощной продукции на рынки областного центра и других городов и районов Восточного Казахстана. По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, в этом году бахчевые возделываются на 1020 гектарах, что больше аналогичного показателя минувшего года.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район