Сохранить экологию,   приумножить ресурсы 

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область министр экологии, геологии, природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил ряд предприятий, которые так или иначе влияют на экологическое состояние области, а также обсудил вопросы развития минерально-сырьевой базы региона.

Магзум Мирзагалиев встретился с руководителями территориальных подразделений Комитетов экологического регулирования и контроля, по водным ресурсам, лесного хозяйства и животного мира, геологии, а также главами филиалов «Казводхоз» и «Казгидромет». Министр подчеркнул необходимость максимальной открытости для общества, поэтому организациям важно усилить взаимодействие с активистами, населением и СМИ.

Во время посещения лаборатории регионального филиала «Казгидромет» Магзум Мирзагалиев ознакомился с работой специалистов по экологическому оборудованию и поручил автоматизировать все станции контроля качества воздуха.

Следующим объектом посещения стала Усть-Каменогорская ТЭЦ. Предприятие ведёт работу по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Начиная с 2014 года ТЭЦ внедрила в производство наилучшие доступные технологии. В результате снижен удельный выброс твёрдых частиц в атмосферу на 51 процент, диоксида серы – на 17 процентов. На экологические мероприятия с 2003 по 2019 год предприятие выделило свыше 7,6 млрд тенге.

Министр экологии отметил необходимость внедрения зелёных технологий в работу ТЭЦ.

– В Усть-Каменогорске действуют два основных предприятия-загрязнителя. Это компания «Казцинк» и ТЭЦ. В особенности в зимний период, в безветренную погоду, большая часть загрязняющих веществ исходит от ТЭЦ. Объём выбросов достигает 16 тысяч тонн в год. Однако заметна проведённая работа по внедрению зелёных технологий. Для снижения объёма выбросов необходима разработка дополнительных программ. За короткое время население должно увидеть результат принятых мер, – подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экологической обстановки, необходимо модернизировать существующие котлоагрегаты и разработать план полной замены очистных сооружений.

На совещании по вопросам состояния и развития минерально-сырьевой базы Восточного Казахстана аким области Даниал Ахметов подчеркнул, что регион является одним из крупных и богатых, с развитыми производственными секторами и значительным потенциалом минерально-сырьевой базы. В ВКО представлены практически все виды полезных ископаемых, числится 39 месторождений меди, 30 – свинца, 34 месторождения цинка, 122 – золота, 48 – серебра, 11 – олова.

Даниал Ахметов отметил, что в ближайшие годы будут отработаны ещё несколько крупных месторождений, являющихся градообразующими и влияющими на экономику региона.

– Последние четыре года мы развиваем минерально-сырьевую базу в Аягозском районе. Очень хорошо идёт работа золотодобывающей отрасли в Жарминском районе. Наблюдается истощение минерально-сырьевой базы. К сожалению, геологический запас не прирастает. Поэтому обсуждение этого вопроса, на наш взгляд, является очень актуальным, и он определяет будущее развитие металлургической отрасли на десятилетие вперёд, – подчеркнул глава региона.

Динамика инвестиций в сферу недропользования показывает устойчивый рост. Однако запасы крупных месторождений истощаются. За последние десятилетия отработаны многие из них. Например Шемонаихинское, Юбилейно-Снегирихинское, Зыряновское, Греховское, Николаевское. В ближайшее десятилетие будут отработаны ещё несколько крупных месторождений, являющихся градообразующими и влияющими на экономику региона. К ним относятся Орловское, Белоусовское, Иртышское, Малеевское, Тишинское, Шубинское, Долинное.

По словам представителей компаний-недропользователей, запасов полезных ископаемых в регионе осталось на 17–20 лет. При этом между открытием и вводом в эксплуатацию нового месторождения проходит не менее 10–15 лет. В таких условиях вопросы восполнения минерально-сырьевой базы региона выходят на первый план.

Как отметил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, анализ накопленного геологического материала показывает, что в регионе ещё возможно обнаружение новых месторождений цветных, благородных и редких металлов.

Так, в 2019 году в регионе министерством оценены прогнозные ресурсы золоторудных участков Бельсу, Аргимбай, редкометалльных участков Чердоякский, Усть-Каменогорский и других. Выполненные и намечаемые работы должны привлечь новые инвестиции на проведение последующих работ, и по результатам будут открыты новые месторождения.

По словам Магзума Мирзагалиева, для восполнения ресурсов необходимо применить современные геофизические, геохимические и другие методы разведки, а также создать благоприятные условия для инвесторов.

Разработана Государственная программа геологической разведки на 2021–2025 годы, направленная на проведение ранних стадий геологического изучения недр за счёт средств государственного бюджета.

Кроме того, в Восточном Казахстане будет создана рабочая группа по вопросам усиления геологоразведочных работ, привлечению дополнительного финансирования. В неё войдут отраслевые учёные, представители компаний и заинтересованных государственных органов. В ходе заседания была отмечена важность привлечения молодого поколения к сфере геологии. Для этого компания «Казгеология» планирует наладить сотрудничество с высшими учебными заведениями области.

В завершение рабочей поездки делегация вместе с главой региона Даниалом

Ахметовым посетила предприятие по разведению, выращиванию и переработке форели Grand Fish, где установлено 44 садка, а проектная мощность составляет 1200 тонн форели в год. Сейчас компания завершает строительство инкубационного цеха для получения собственного рыбопосадочного материала мощностью 2 млн оплодотворённой икры.

Дарья Антон