Социально ориентированный бюджет

Значительная часть средств бюджета Восточно-Казахстанской области в этом году будет направлена на социальные нужды.

Вчера состоялась очередная сессия областного маслихата с участием акима ВКО Даниала Ахметова. Народные избранники рассмотрели проект внесения изменений в главный финансовый документ региона.

В этом году планируется перераспределение свободных остатков средств, сложившихся на начало года, на приоритетные направления, сообщила руководитель областного Управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова.

– В финансовом документе сделано множество точечных передвижек в связи с необходимостью повышения эффективности и соблюдения сроков освоения бюджетных средств, – сказала она.

Стоит отметить, что значительная часть средств областного бюджета будет по-прежнему направлена на повышение качества жизни населения. Так, 3 330,5 млн тенге депутаты «отложили» на выкуп 127 домов, или 253 квартир, для обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Около 30 млн тенге предусмотрели на оказание социально-правовой помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

На сумму свыше 906 млн тенге будет проведён текущий ремонт системы теплоснабжения в Семее. Это позволит «реанимировать» ТЭЦ-1 и четыре котельные, а также тепловые сети правого берега.

Станции очистки воды на общую сумму 94,5 млн тенге будут установлены на пограничных заставах в Бородулихинском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Тарбагатайском и Урджарском районах.

На завершение начатых ранее проектов по реконструкции водопровода в селе Караул Абайского района и электроснабжения микрорайона 1 в Курчатове выделят из областного бюджета более 129 млн тенге.

Для перехода десяти населённых пунктов области на сервисную модель обслуживания населения в формате «Открытый акимат» в бюджет заложено порядка 39 млн тенге. Офисы openspace откроются в городах Шар, Серебрянск, в посёлках Жезкент Бородулихинского района и Усть-Таловка Шемонаихинского района, в сёлах Акжар Тарбагатайского района, Кокбай и Саржал Абайского района, Маркаколь Курчумского района, Бозанбай и Таврическое Уланского района.

На предупреждение и устранение паводковых угроз с одобрения народных избранников направят свыше 152 млн тенге в Бескарагайский, Глубоковский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский районы и район Алтай.

По словам Сауле Улаковой, более 248 млн тенге предусмотрено на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел в соответствии с постановлением Правительства РК от 23 февраля этого года. Кроме того, областной Департамент полиции получит 99,6 млн тенге на приобретение комплектов оборудования и увеличение каналов связи для модуля «е-УД – Электронное уголовное дело».

В рамках развития бывших районных центров в бюджет области заложено 80 млн тенге на средний ремонт улиц и водопропускных сооружений, а также на обустройство ограждений вдоль проезжей части в селе Кайнар Семейского региона. 39 млн тенге выделят на проведение текущего ремонта спортзала и приобретение кабинета физики для средней школы в этом же населённом пункте.

Бюджетом ВКО также предусмотрено выделение 88,4 млн тенге на строительство сети электроснабжения и трансформаторной подстанции для областного Центра онкологии и хирургии.

Остальные статьи расходов бюджета предполагают затраты на обучение секретарей участковых избирательных комиссий; на изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в Зайсане; на создание монумента в честь 35-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС; на реализацию мер по расширению охвата населения мерами государственной поддержки в сфере предпринимательства.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета