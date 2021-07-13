СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ СВЕЖЕЙ ЛЮЦЕРНЫ

Ко второму укосу сеяной травы приступили в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» из посёлка Солнечное Глубоковского района. На фоне аномальной жары в регионе и во всей стране очень актуальным стал вопрос заготовки кормов для имеющегося поголовья животных на предстоящий зимний сезон.

После знойных и душных городских улиц вид изумрудно-зелёного поля автору этих строк кажется почти идиллией. Однако такое впечатление обманчивое. В любой сезон труд аграриев области не является весёлой и лёгкой прогулкой. Однако кто умеет и любит работать, тот делает это грамотно, продуктивно и с большим азартом. Основой тому хороший подбор мощной техники, умелых кадров.

На косовице люцерны заняты два механизатора. Ерик Ибраимов и Ербол Сапаров ловко управляют колёсными тракторами импортного производства. На свежий взгляд, даже цвет их гармонирует с окружающим зелёным фоном. На каждом тракторе по две косилки. Одна из них навесная, впереди. Другая – прицепная, расположена сзади. За один проход захватывается около шести метров загонки. Умножаем на два, и получается общая ширина прокоса. Два механизатора спокойно справляются с объёмом работы. По словам помощника бригадира Ерика Мухтарханова, иногда приходится чуть сдерживать темпы. Иначе трава может пересохнуть и потерять свои свойства. За этим прямо на поле наблюдает зоотехник и передаёт данные коллегам на траншею, где закладывается сенаж.

По технологии вслед за косарями в работу включается на колёсном МТЗ Медет Акимжанов. В его задачи входит ворошение густых валков для оптимальной их просушки. Потом наступит черёд так называемых лайнеров, которые из нескольких валков образуют один большой. Позднее в дело вступит специальный комбайн, подбирая и измельчая зелёную массу, загружая в грузовики с высокими бортами. Конвейер работает быстро и эффективно, всё зависит от качества травы, требований по её заготовке и закладке.

Для ориентира – один механизатор за рабочую смену может накосить люцерну на участках в десятки гектаров. Возможности огромные, но здесь нет гонки за цифрами. В этом и многом другом заключается большая разница между старым и новым, прошлым и настоящим, будущим.

– Мы работаем в сфере сельского хозяйства много лет и можем сказать, что условия труда просто не сравнимы, – говорит Ерик Ибраимов. – В кабине кондиционер, чистота, навигатор, меньше устаёшь, больше успеваешь. Пришлось на первых порах переучиваться, осваивать, вникать во всё, без скидок на возраст, не отрицая прежние навыки и опыт.

Вызвать интерес к сельскому труду сегодня возможно с помощью новейшей техники и технологий. Здесь трудно представить тракториста в мазуте и пыли с грязью. Явный пример того, к чему можно и нужно стремиться коллегам.

У кромки поля остановился юркий микроавтобус. На нём молодой водитель привёз обед. В меню значатся три сытных блюда, приготовленных в столовой хозяйства. Ещё один приём пищи будет по графику после полудня. С работы и на смену персонал привозит служебный автобус.

На урожайность сеяных трав в нынешнем году влияет жаркая погода. Очень кстати оказались недавние дожди. В текущем сезоне хозяйство на фоне засухи по всей стране старается максимально использовать возможности земли. Как отметил глава агрохолдинга Фарид Абитаев, капризам погоды противостоять, создать надёжную кормовую базу необходимо на основе комплексного подхода в отрасли. В ней всё тесно и взаимно связано, как растениеводство, так и животноводство, переработка продукции, реализация её.

Текущие задачи никто не отменяет. Лето считается по праву сезоном большого молока. Думая о зимовке, нельзя сейчас упускать из виду молочное стадо. Это непрерывное производство, которое нельзя выключить на день или час. Поэтому в один большой узел завязывается и оперативно решается на системной основе масса вопросов и проблем. Селекционная работа, строительство новых ферм, жилья. Это наука, практика, опыты в семеноводстве, внедрение новых сортов, производство семян, товарного зерна, также создание мощностей по выпуску комбикормов в будущем.

– Стараемся не стоять на одном месте и постоянно развиваться, – говорит Фарид Абитаев. – Мы вкладываем большие средства с учётом перспективных планов и задач, а иначе развитие невозможно. Получаем поддержку со стороны государства, местных органов власти. Несмотря на погодные условия, другие объективные трудности, надо выходить на новые уровни работы, на мировые стандарты.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета