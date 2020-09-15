Открыта регистрация на пятый юбилейный конкурс короткометражных фильмов 48 Hour Film Race.

Традиционное состязание среди профессионалов и любителей кинематографии «Снять за 48 часов» ежегодно даёт возможность тысячам людей попробовать себя в роли режиссёра и реализовать свою мечту. Для многих участие в нём является реальным шансом прикоснуться к прекрасному миру кино.

Чтобы стать частью этого яркого события, нужно зарегистрироваться на сайте 48hourfilmrace.com. Регистрация открыта до 20 сентября. Основная конкурсная гонка стартует 26 сентября, в 10:00.

В это время участники получат специальное задание, общее для всех. В фильме, снятом конкурсантами, обязательно должны фигурировать следующие элементы: два предмета, фраза, персонаж. В прошлом году это были звезда, карта, танцующий человек и фраза «Это что-то новое».

С момента объявления задания у ребят есть 48 часов на то, чтобы написать сценарий, снять свой собственный фильм продолжительностью не более четырёх минут, смонтировать его и отправить организаторам. Кстати, именно по наличию в кинокартине вышеназванных четырёх элементов жюри может убедиться в том, что она была снята в указанное время.

После проводится премьера всех фильмов, снятых с соблюдением правил конкурса на больших экранах. По словам организаторов, если кинотеатры будут открыты к этому моменту, то традиция сохранится. Если нет, показ пройдёт в онлайн-формате.

Самый долгожданный и приятный этап – это награждение. Жюри отберёт лучшие работы, а их создателям вручат призы. Конкурс организован при поддержке Дипломатической Миссии США в Казахстане при сотрудничестве с New York Film Academy. Так что главной наградой станет стипендия на обучение в этой известной академии кино.

Напомним, в прошлом году показ фильмов участников из Усть-Каменогорска состоялся в кинотеатре «Эхо». Тогда зрителям продемонстрировали 14 работ, выполненных в разных жанрах. По результатам конкурса в номинации «Лучшая фантастика» одержала победу короткометражка Umytpa команды F16 Film Studio из областного центра.

– Тот показ запомнился тем, что его посетило большое количество людей. Зал был рассчитан на 100 человек, а пришло около 150. Люди сидели на ступеньках, ещё между экраном и первым рядом. В Усть-Каменогорске проявляют большой интерес к этому конкурсу, – поделился один из организаторов Нариман Абиев. – Участников было 30–40 процентов от общего числа зрителей, все остальные пришли поддержать своих близких. Это доказывает, что мы движемся в верном направлении, показывая все работы на большом экране, чтобы подарить минуту славы конкурсантам.

Отметим, с 2018 года в «Снять за 48 часов» участвуют жители пяти стран Центральной Азии. В прошлом году на конкурс зарегистрировалось 1635 команд, в гонку вступили 460 работ.

Баян Аскар