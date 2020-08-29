Снова горит лес

В Восточно-Казахстанской области произошло возгорание лесного массива.

В 30 километрах от села Бескарагай на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» произошёл пожар на площади 1,2 гектара. На место происшествия незамедлительно прибыла противопожарная служба – шесть сотрудников и две единицы техники. От лесхоза помощь в тушении оказывал 51 рабочий, а также было задействовано 19 единиц техники.

К счастью, пожар удалось локализовать быстро – площадь небольшая, да и безветренная погода. Причина возгорания лесного массива устанавливается.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 200 лесных и шесть степных пожаров, а также 405 загораний.