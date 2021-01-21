ЧС

Смертельно опасен 

21.01.2021
1

Неисправность печного отопления послужила причиной отравления жителей Семея угарным газом. 

Ночью 15 января дежурный диспетчер станции скорой помощи сообщил, что бригада скорой помощи выезжала в дачный массив Бобровка. Как выяснилось, один взрослый и четверо детей отравились угарным газом. Специалисты установили, что причиной отравления послужил неочищенный дымоход отопительной печи. 

– С наступлением зимнего периода резко увеличивается количество пожаров и случаев отравлений угарным газом из-за неисправности печей и нарушений правил 
пожарной безопасности при их топке, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – В большинстве случаев виновники отравления угарным газом – хозяева дома, которые не соблюдают противопожарную безопасность: не очищают дымоходы от сажи и не содержат печное устройство в исправном состоянии. 

Специалисты также добавили, что чаще всего чрезвычайные ситуации происходят ночью. Для спящего человека достаточно нескольких минут нахождения в задымлённом помещении, чтобы получить критическую дозу угарного газа, которая может привести к необратимым последствиям. Чтобы не допустить этого, необходимо строго придерживаться правил безопасности при эксплуатации печей. 

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото пресс-службы ДЧС ВКО 

 

21.01.2021
1

Еще новости

Помощь на дороге 

15.01.2021

Всегда на службе

08.01.2021

Не дали замёрзнуть

07.01.2021

Спасли из огня 

28.12.2020
Back to top button