Смертельно опасен 

Неисправность печного отопления послужила причиной отравления жителей Семея угарным газом.

Ночью 15 января дежурный диспетчер станции скорой помощи сообщил, что бригада скорой помощи выезжала в дачный массив Бобровка. Как выяснилось, один взрослый и четверо детей отравились угарным газом. Специалисты установили, что причиной отравления послужил неочищенный дымоход отопительной печи.

– С наступлением зимнего периода резко увеличивается количество пожаров и случаев отравлений угарным газом из-за неисправности печей и нарушений правил

пожарной безопасности при их топке, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – В большинстве случаев виновники отравления угарным газом – хозяева дома, которые не соблюдают противопожарную безопасность: не очищают дымоходы от сажи и не содержат печное устройство в исправном состоянии.

Специалисты также добавили, что чаще всего чрезвычайные ситуации происходят ночью. Для спящего человека достаточно нескольких минут нахождения в задымлённом помещении, чтобы получить критическую дозу угарного газа, которая может привести к необратимым последствиям. Чтобы не допустить этого, необходимо строго придерживаться правил безопасности при эксплуатации печей.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО