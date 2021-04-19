Вести из районов

Сменят этажи 

19.04.2021
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В рамках программы «Шығыс – адалдық алаңы» предстоит перенести кабинеты первых руководителей госорганов, учреждений образования и других государственных организаций на первые этажи офисов.         

В минувшем году в здании аппарата акима района был открыт фронт-офис, где должностные лица района проводят приём граждан по личным вопросам. Фронт-офис имеет прозрачные стены, что обеспечивает открытость его работы, доступность обращений населения. До конца текущего года переехать на первый этаж в прозрачные кабинеты и стать ближе к народу должны руководители госструктур.  

– В целом, эта перспектива встречена руководителями с пониманием, – говорит методист аппарата акима района Бибихан Нурымова. – Для оборудования кабинетов на первом этаже необходимо выделение средств из бюджета. Планируем до конца текущего года завершить переезд. 

Целями программы «Шығыс – адалдық алаңы» являются: профилактика коррупционных проявлений, повышение доверия населения к государственным институтам, удобство получения государственных услуг и рассмотрения обращений руководителями госорганов. 

Рысбек Жантыкеев 

Фото из открытых источников

Курчумский район

19.04.2021
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