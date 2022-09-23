Патриотическое воспитание

Смарт-часы для кадета

23.09.2022
847

В 2016 году на базе средней школы № 8 Алтая были открыты первые кадетские классы. С форматом работы и достижениями учебного заведения ознакомился председатель республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» капитан Мейірбек Мендіғалиев.

Первостепенной задачей являлось максимально наполнить образовательный процесс патриотическим воспитанием и воспитать многосторонне развитую личность, соответствующую требованиям современного мира. Долго ждать результата не пришлось.

За несколько лет школа стала одной из передовых, а достижения и успехи её учеников известны по всей республике.

В этом году первые сарбазы, которые стояли у истоков создания движения «Жас сарбаз», стали выпускниками. Именно им выпала честь встречать почётных гостей: председателя республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Мейірбека Мендіғалиева и старшего офицера отдела организации военно-патриотической работы Министерства обороны Республики Казахстан Нұрқуаныша Қаз.

Ребята провели экскурсию по школе. К слову, учебному заведению есть чем гордиться. Кабинеты робототехники, физики и химии, тактической и огневой подготовки оснащены по последнему слову техники.

Сарбазы показали своё мастерство по военно-спортивной, огневой, тактической и спасательной подготовке.

Необычный экспонат ожидал гостей в музее имени Сагадата Нурмагамбетова. Среди различных экспонатов, спортивных наград, поделок учеников особое внимание привлёк бюст сарбаза, выполненный из скульптурного пластилина учащимся 11 «Б» класса Чингизом Нургалиевым.

В завершение педагогогов и родителей, которые внесли большой вклад в развитие движения «Жас сарбаз», наградили благодарственными письмами. Юному сарбазу Чингизу Нургалиеву Мейірбек Мендіғалиев лично вручил армейские смарт-часы за профессиональную работу со скульптурным пластилином.

Александра Исаева

Район Алтай

23.09.2022
847

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