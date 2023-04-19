Снова в строю

В Усть-Каменогорске прошёл финал областного тура военно-спортивной игры «Жас Улан-2023».

Участие в турнире приняли ученики 9-11 классов школ, студенты 1-2 курсов колледжей в возрасте от 15 до 16 лет, все они – курсанты военно-патриотических спортивных клубов.

Проведение соревнований «Жас Улан» является ярким примером межведомственного взаимодействия образовательных структур с Департаментом обороны области в вопросах повышения интереса молодёжи к службе в рядах армии.

К слову, на сегодняшний день в 261 военно-патриотическом спортивном клубе с большим интересом занимаются 7408 учащихся общеобразовательных школ и колледжей, познают азы воинской службы 1853 жас сарбазовцев.

В этом году традиционные игры прошли на базе филиала военно-технической школы Министерства обороны Республики Казахстан при активном участии представителей Усть-Каменогорской организации ветеранов войны в Афганистане, совета ветеранов Вооружённых сил Республики Казахстан в Восточно-Казахстанской области.

Значимость игр состоит в популяризации среди молодых людей службы в рядах армии, пропаганде здорового образа жизни и вовлечении подрастающего поколения в занятия спортом.

В соревнованиях померялись силами семь команд военно-патриотических спортивных клубов общеобразовательных школ и колледжей области.

Заслуженные дипломы І, ІІ, ІІІ степени участникам вручали за лучшее выполнение норматива №1 ГЗ «Надевание противогаза», огневую подготовку, разборку и сборку АК-74 и различные спортивные упражнения.

По итогам игр в общекомандном зачёте призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда КГУ «Средняя школа № 8 города Алтай» (район Алтай);

2 место – команда КГУ «Акжарская средняя школа им. М. Ауэзова» (Тарбагатайский район);

3 место – команда КГУ «Общеобразовательная школа № 49» (город Усть-Каменогорск).

Аяужан Утеулинова