Хочу стать солдатом

Юным восточноказахстанцам выпала уникальная возможность познакомиться со служебным бытом военнослужащих, современным вооружением и техникой.

В войсковой части 5518 Восточного регионального командования «Шығыс» в рамках военно-патриотического проекта QAISAR для школьников 9–11 классов провели акцию «Сарбаз болғым келеді!»

В познавательном мероприятии приняли участие 19 учащихся седьмого кадетского класса четвёртой школы имени Сагадата Нурмагамбетова Усть-Каменогорска.

Заместитель командира части по воспитательной и социально-правовой работе майор Серик Ногаев рассказал школьникам о жизни и боевой службе в воинской части, а также поделился интересными фактами для призывников.

– Мы должны уделять особое внимание патриотическому воспитанию учащихся, – подчеркнул Серик Ногаев. – Проведение таких презентационных мероприятий оказывает большое влияние на формирование патриотического духа, нравственное воспитание подрастающего поколения. Военно-патриотическое воспитание молодёжи – это одно из приоритетных направлений внутренней политики Казахстана.

Также учащиеся посетили Музей воинской части, где офицеры ознакомили их с современным вооружением, была организована выставка военной техники службы специального назначения.

В завершение мероприятия учителя и учащиеся поблагодарили военнослужащих за гостеприимство и тёплый приём. Ребята поделились эмоциями и подчеркнули, что защита нашей страны является священным долгом и конституционной обязанностью каждого.

Александра Исаева

Фото пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК