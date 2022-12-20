На примере мужества и доблести

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Независимости, на базе областного центра креативного развития «Зерек» состоялось заседание круглого стола с участием депутата Мажилиса Парламента РК, руководителя ассоциации «Qazaqstan Ardagerleri» Бакытбека Смагула.

Главная тема обсуждения – патриотическое воспитание подрастающего поколения. В нём также приняли участие ветераны, члены ассоциации «Qazaqstan Ardagerleri», представители Усть-Каменогорского городского филиала партии Amanat, спортивной общественности, молодёжи и детей, а также родные легендарного партизана, участника ВОВ, Халық Қаhарманы, писателя Касыма Кайсенова.

В праздничные дни подобный откровенный диалог является своевременным и важным, поскольку расставляет приоритеты в вопросах обучения, воспитания, гармоничного развития, выбора жизненного пути, определения дальнейшей судьбы настоящего гражданина Отечества для его дальнейшего развития, процветания в интересах всех казахстанцев.

Исполнительный директор городского филиала партии Amanat Арайлым Есимбекова, пригла шая к разговору в неофициальном формате, особо подчеркнула, что такие встречи проводятся на системной основе. Она выразила признательность известным личностям в масштабах республики за приезд в регион и поддержку важных начинаний в сфере спорта среди детей, молодёжи. В том числе – открытие нового спортивного зала в Усть-Каменогорске имени Халық Қаhарманы, нашего легендарного земляка Касыма Кайсенова.

– Мы хорошо знакомы и совсем недавно встречались с представителями спортивного клуба, многие из которых сейчас находятся здесь, – сообщила Арайлым Есимбекова. – Вручали грамоты за спортивные успехи, активную жизненную позицию, верность традициям дедов и отцов.

Именно с таких конкретных шагов и берёт начало большая работа, которую ежедневно ведут известные спортсмены, тренеры, работающие с детьми. Об этом, в частности, подробно рассказал депутат Мажилиса Парламента РК, член депутатской фракции Amanat, авторитетный общественный деятель, кроме того, ветеран войны в Афганистане Бакытбек Смагул.

– Мы должны воспитывать молодое поколение на примере подвигов наших народных героев, таких как Сагадат Нурмагамбетов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, а также другие славные казахстанцы, которые стали примерами мужества, доблести, любви к своей Родине, – подчеркнул Бакытбек Смагул. – Нам есть кем гордиться, на кого равняться, чей боевой и жизненный опыт изложен в многочисленных книгах, которые мы вам лично подарим после окончания этого мероприятия как символ преемственности поколений.

Добавим, что спортивные клубы постепенно открываются в разных городах Казахстана. Их воспитанники уже добиваются больших успехов на чемпионатах мира, первенствах Азии. Об этом рассказал руководитель спортклуба имени Сагадата Нурмагамбетова, чемпион мира Нурсултан Орынбасаров.

– В каждом обществе большие надежды всегда возлагаются на молодёжь, потому что именно в молодом возрасте, когда человек полон сил и желаний, совершаются поступки, достойные уважения и восхищения, – сказал Нурсултан Орынбасаров. – Вспомните наших известных земляков, всем им было, как правило, не очень много лет, когда они своим подлинным героизмом навеки оставили негаснущий след в истории. Не исключено, что многие наши воспитанники в будущем пополнят ряды защитников Родины, поскольку будут в полной мере готовы к выполнению своего долга.

В частности, спортивный клуб «Касым батыр» в Усть-Каменогорске создан в 2020 году для приобщения детей к занятиям спортом. За два прошедших года здесь уже добились заметных успехов. В спортклубе занимаются около 90 воспитанников, увлечённых джиу-джитсу, борьбой грэпплинг. Двое из них стали чемпионами мира, а ещё четверо являются призёрами, кроме того, есть немало победителей первенства Азии. Старший тренер Солтан Ахметов и тренер Асылбек Темирбеков вкладывают все свои силы, знания, спортивные навыки, чтобы подготовить хороших атлетов и всесторонне развитых личностей.

За круглым столом мнениями обменялись ветераны войны в Афганистане, представители департамента обороны ВКО, воинских частей, юные спортсмены и их наставники. Они отметили, что всё это органично вписывается в рамки завершающегося Года детей в Казахстане, объявленного Главой государства.

Меир Токобаев