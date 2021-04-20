Сложите оружие

В ВКО стартует республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На проведение акции по Восточно-Казахстанской области выделено 10 млн тенге.

Как сообщили полицейские региона, Управление внутренних дел ВКО проводит акцию по выкупу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основании Постановления Правительства РК «Об утверждении правил добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» от 26.12. 2007 года № 1299.

– Мероприятие будет проводиться в период с 20 апреля текущего года до особого распоряжения, – сообщил старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского служебного оружия управления административной полиции УП города Усть-Каменогорска капитан полиции Айбек Пазылов.

Полицейские отметили, что главная цель мероприятия состоит в том, чтобы обеспечить общественную безопасность и предупредить возможное совершение преступлений. При этом граждане, добровольно сдавшие незарегистрированные огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

По этой акции граждане могут обратиться в УП города Усть-Каменогорска по адресу: ул. Протозанова, 37 А, кабинеты 1, 14, 15, 16. Контактные телефоны – 23-27-16, 23-27-86, 8-776-444-41-92, 8-776-070-47-67, 8-777-670-88-78, 8-705-250-31-52, 8-771-176-18-76.

Марк Касымов

Фото из открытых источников