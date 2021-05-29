Скороспелки из Новопокровки

Семейная пара из Бородулихинского района нашла способ получения самого раннего в округе урожая зелёного лука, листьев салата, огурцов, помидоров и других овощных культур.

Многодетная семья из села Новопокровка успешно развивает нетрадиционный для этих мест бизнес. Земля здесь очень плодородная. Но для промышленного выращивания овощей и фруктов на открытом воздухе слишком короткое лето и не совсем благоприятные климатические условия. Но чета Толеубаевых эту проблему для себя решила кардинальным способом. Они возвели на своём участке парниковое хозяйство. Благодаря этому уже ранней весной они получают и продают свой первый урожай.

ПОДРАБОТКА ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Мать пятерых детей Мушохира Толеубаева в прошлом году получила грант на развитие тепличного бизнеса в рамках реализации в районе II направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Средства в сумме 560 тысяч тенге ушли на приобретение комплектующих для оборудования капельного орошения. При этом, по её словам, их семейный бизнес имеет хороший потенциал для расширения, благо земли хватает.

Если у семьи появятся дополнительные средства, то они смогут расширить свой бизнес. Также оборудование и содержание парников и теплиц – достаточно трудоёмкий процесс, требующий немалых денежных вложений. Поэтому нужны дополнительные активы. Хотели получить кредит в банке, но оказалось всё не так просто.

– Банки требуют залоговое имущество, но наш сельский дом для этого не подходит, – отметила бизнесвумен. – Предлагали в качестве залога наши парники со всем оборудованием, но они тоже не подошли.

Вместе с тем этот сельский бизнес обеспечивает работой до 10 человек. По словам акима сельского округа Ертая Шакенова, то, что в селе действует такое предприятие, очень хорошо для местных жителей. В сезон для любого из них здесь найдётся подработка. За один трудодень они могут заработать пять тысяч тенге. Для села это неплохой заработок.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ВОДЫ

В оранжереях и на открытом поле новопокровские предприниматели используют капельный полив. На вопрос, почему именно этот способ, а не традиционные лейка и шланг, они разъясняют преимущества системы капельного орошения. По их словам, капельный полив позволяет экономить время, силы, получить хороший урожай, и, наконец, это просто удобно. В капельной системе вода поступает к растению по специальным трубам, соединённым с главным источником водоснабжения на участке. Эти трубы прокладываются между культурами. В них имеются встроенные капельницы, по которым вода и поступает прямо под корень каждого отдельного растения.

В итоге, как утверждают Толеубаевы, быстро развивается корневая система, поскольку вода поступает напрямую к корням или в непосредственной близости от них. Система даёт защиту растениям, так как при поливе вода не попадает на листья растений, не обжигает на палящем солнце и не смывает препараты с обработанных грядок.

– Также такой передовой агротехнический метод позволяет экономить воду до 70 процентов, – поясняют они. – Это становится возможным благодаря тому, что вода поступает напрямую к корням и не испаряется. Главное, появляется больше свободного времени и сил, ведь не нужно обходить весь огород и теплицы с лейкой.

НУЖНА СВОЯ ТОЧКА СБЫТА

К сезону семья начинает готовиться уже в конце зимы. В своём арсенале они имеют 50 соток земли. На 30 из них возведены восемь парников. Чтобы стать обладателями такого большого участка, им пришлось выкупить соседский дом. В марте, когда самые заядлые огородники региона только подумывают о семенах, здесь вовсю идут посевные работы. Для этого в «ангарах» из металлического каркаса и полиэтиленового покрытия с двух концов устанавливаются и растапливаются печки-буржуйки. Посевы всходят очень быстро, за каждым ростком тщательно ухаживают. Ведь тут требуется жёсткий контроль за соблюдением технологии выращивания культур со стороны агронома, функции которого хозяева сами и выполняют.

У предприятия проблем со сбытом своей продукции нет. Оптовики-перекупщики из городов приезжают и забирают свежую зелень и овощи, что называется, с поля.

– Если честно, немного обидно, – говорит хозяйка. – Нам дают, например, тысячу за килограмм, сами продают за полторы. Мы могли бы сами реализовывать свою продукцию в областном центре и Семее. Но там на оптовых рынках нет мест. Если бы нам помогли открыть свою торговую точку, смогли большую часть товара продавать сами. Мы не просим у государства денег, мы хотим работать сами.

По словам главы семьи Дархана Толеубаева, они уже пытались договориться с администрацией оптовых рынков, но мелкие функционеры этих базаров сказали им, что все места давно заняты.

ДЕВУШКА С ЮГА

Мушохира Толеубаева, как оказалось, родом из Сарыагашского района Туркестанской области. В ВКО она вышла замуж за местного парня и давно уже проживает с ним в счастливом браке. За это время родила пятерых детей. Говорит, что к климату, холодам и менталитету привыкла.

– Я с детства работаю на земле, – делится она. – Как вы знаете, на юге страны, особенно в Туркестанской области, хорошо развито земледелие. Теперь применяю свои навыки здесь.

По словам женщины, на её малой родине широко используют парниковые и тепличные хозяйства. Это позволяет получать первый урожай далеко до начала сезона, хотя там и без того тёплый климат.

В семье Толеубаевых уверены, что главная цель фермерской деятельности – это получение прибыли. Если кто-то намерен выращивать сельскохозяйственные культуры не для личного потребления, а на продажу, должны знать, что обычного ежегодного урожая, который получается в ходе своего природного жизненного цикла, им, разумеется, будет недостаточно. Поэтому рост и урожайность необходимо регулировать.

– Выращивая сельскохозяйственные культуры в парниках и теплицах, мы создаём такие условия, при которых большие урожаи можно собирать раньше и чаще, – рассуждает Мушохира Толеубаева. – Так, парники и теплицы позволяют получить первый урожай в среднем на полтора, а то и на два месяца раньше, чем при выращивании в открытом грунте. Примерно на такой же период продлевается и срок сбора последнего урожая.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото Ануара Тюлюбаева

Бородулихинский район