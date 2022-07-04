Сколько тратим на еду?

В первом квартале этого года на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков среднестатистическим жителем области было потрачено 103 613 тенге.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, квартальный рацион восточноказахстанца включал в себя 61,4 кг молочной продукции, 29,7 кг хлебопродуктов и крупяных изделий, 18,6 кг мяса и мясных продуктов, 4,5 кг рыбы и морепродуктов.

– Также среднестатистическим жителем области в первом квартале было потреблено 3,8 кг масла и жиров, 8,5 кг сахара, сладостей и кондитерских изделий, 52 яйца, – сообщают в департаменте.

Среднедушевое потребление фруктов составило 15,5 кг за квартал, овощных культур (без картофеля) – 13,8 кг, картофеля – 9,4 кг.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников