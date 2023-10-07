Больше прав, больше выбора

В Мажилисе парламента РК рассматривается законопроект «О защите прав потребителей». Введение в систему новых общественных институтов, упрощение процедуры рассмотрения жалоб, а также внедрение инструментов мотивации к добровольному разрешению споров между потребителем и предпринимателем – совсем скоро может стать реальностью.

Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области Данияр Дюсембаев рассказал об основных нововведениях законопроекта в этой сфере.

По его словам, поправки, предлагаемые законопроектом, в первую очередь направлены на повышение ответственности бизнеса и защиту потребительских прав населения. То есть, каждого из нас.

Данияр Дюсембаев напомнил, что сейчас потребитель, недовольный качеством оказанных услуг или приобретённого товара, не может сразу обратиться в суд. Поскольку в Казахстане, на основании главы 6-1 Закона РК «О защите прав потребителей», практикуется так называемый трёхступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб. Вначале – на уровне продавца и субъектов досудебного урегулирования споров. Если конфликт не решается, то на втором этапе можно подключить уполномоченные государственные органы. И только в случае полного непонимания сторон в дело вступает суд.

– Проект нового Закона «О защите прав потребителей» наделяет клиента правом выбора мер по защите своих нарушенных прав и законных интересов. Так, например, по своему усмотрению можно обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю), в общественные объединения и ассоциации (союзы) потребителей, к омбудсмену, в уполномоченный орган или иные госорганы, а также к субъекту внесудебного урегулирования потребительского спора. Ну и, конечно, непосредственно, в суд, – пояснил Данияр Дюсембаев.

Он добавил, что в уполномоченный орган потребитель может обратиться в месячный срок после предъявления соответствующей претензии продавцу, при этом нужно определиться, куда именно в данной ситуации следует обратиться: в акимат, Министерство торговли или Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства. Всё зависит от сути проблемы.

Согласно предлагаемым нормам законопроекта «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца (изготовителя, исполнителя) штраф в пользу клиента. При этом его размер зависит от взысканной суммы и составляет от половины суммы иска до 20 МРП, или до 10 процентов для исков, сумма которых превышает 90 МРП.

Отметим, что при нарушении продавцами (исполнителями) ваших прав можно обратиться за консультацией в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 114, контактный телефон 8(7232) 267-207.

Екатерина Гуляева