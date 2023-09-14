Идём за покупками

В регионе наблюдается замедление инфляционных процессов.

Об этом сообщили в Департаменте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО.

По их данным, индекс потребительских цен по области, характеризующий уровень инфляции, за август 2023 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%, к декабрю 2022 года – 106,9%.

Отмечается, что в августе зафиксировано повышение цен по сравнению с июлем на ряд продовольственных товаров. Так, рис подорожал на 4,4%, кукурузная крупа – на 1,6%, макаронные изделия – на 0,6%. Стоимость мяса тоже возросла: говядина – на 2,3%, конина – на 0,3%, мясо птицы – на 0,5%. Стали дороже на 0,2% колбасы, на 1,5% – рыба и морепродукты, на 2,2% – яйца.

Но на некоторые крупы цены, напротив, снизились на 1,3%. Например, на манную, гречневую, овсяную крупу и пшено. Пшеничная мука высшего сорта также стала дешевле на 2,1%, твёрдые сыры – на 2,3%, подсолнечное масло – на 0,9%, сахар-песок – на 4,9%, кондитерские изделия – на 1,5%.

Из плодоовощной продукции повышение цен наблюдалось на яблоки на 1,3%, капусту – на 10,8%, морковь – на 2,9%. Груши стали дешевле на 2,0%, репчатый лук – на 25,1%, картофель – на 3,8%.

Из непродовольственных товаров подорожали одежда и обувь на 0,9%, строительные материалы – на 1,0%, моющие и чистящие средства, бензин – по 0,6%, товары личной гигиены – на 1,6%. Цены на фармацевтическую продукцию снизились на 0,7%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства арендная плата за благоустроенное жильё повысилась на 1,1%, тарифы на электроэнергию – на 9,9%, холодную воду и услуги канализации – по 10,0%, горячую воду – на 0,7%.

Амбулаторные услуги стали дороже на 0,4%, услуги связи – на 1,1%; услуги пассажирского транспорта подешевели на 0,3%.

Мара Лившиц