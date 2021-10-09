Сила – в знаниях

Учащиеся школ Восточно-Казахстанской области прошли в отборочный этап Президентской олимпиады.

По традиции региональный этап Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла среди учащихся одиннадцатых классов организовал Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Олимпиада проводится ежегодно с целью создания оптимальных условий для выявления одарённых учащихся организаций среднего образования по предметам естественно-математического направления, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, углубления теоретических знаний и умений.

Состязания юных интеллектуалов проходили на базе региональных центров U-STUDY в Усть-Каменогорске, Семее, Аягозе, а также в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района и в селе Аксуат Тарбагатайского района. При этом соблюдались необходимые санитарные нормы.

Участники Президентской олимпиады выполняют задания по четырём предметам: математика, физика, химия и биология. Учащиеся, набравшие высший балл, проходят в следующий этап.

В региональном этапе принимали участие 106 учащихся школ Восточно-Казахстанской области – победители районных, городских отборочных этапов Президентской олимпиады. В результате в числе лучших оказались шестеро ребят – Ботагоз Айдынкызы, Алинур Кабылжапаров, Бекарыс Рымханов, Леонид Гуськов из Усть-Каменогорска, Александра Исмагулова и Темирлан Тайлакбаев из Семея.

Второе место по итогам олимпиады заняли 14 участников. Третье призовое место завоевали 28 школьников.

Победители и призёры олимпиады награждены дипломами. Напомним, школьники, занявшие призовые места, примут участие в отборочном этапе Президентской олимпиады.

– Второй этап состоится 22 октября. Он будет проводиться в два тура – тестирование и эссе. В третий (республиканский) этап олимпиады, который состоится с 15 по 18 ноября, можно пройти, показав лучшие результаты по сумме двух туров отборочного этапа, – рассказали организаторы.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников