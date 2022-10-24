Сигнал безопасности

В сельских округах района Самар в жилых домах устанавливают датчики угарного газа.

Сотрудники районного ОЧС и пожарного поста № 32 перед началом отопительного сезона провели профилактические мероприятия. В частности, за счёт средств спонсора были приобретены и установлены в жилых домах социально незащищённых слоев населения (одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами) 137 датчиков угарного газа.

Как отметили спасатели, преимущество этих датчиков в том, что они сигнализируют об опасности при утечке угарного газа и люди могут быстро среагировать и выйти из опасной зоны.

Также сотрудники районного ОЧС напомнили сельчанам и гостям района о соблюдении правил пожарной безопасности.

Ерик Абитов

Район Самар