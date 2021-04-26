Швейный бизнес с нуля

Как женщине создать собственный бизнес и сделать его конкурентоспособным в условиях сельской местности, знает Күміс Абдрахманова из Аягоза.

Обучившись азам предпринимательской деятельности на курсах, организованных Фондом «Даму», женщина получила грант в размере 14 млн тенге. Эти средства позволили Күміс Абдрахмановой открыть в районном центре швейный цех.

– Для меня это действительно большая удача, – делится она. – Ведь на протяжении многих лет мне приходилось арендовать помещение в разных торговых точках. Благодаря государственной поддержке осуществилась моя давняя мечта – стать настоящей хозяйкой собственного дела.

На грантовые средства женщина приобрела здание, несколько современных швейных машин, оверлоки, специальные столы для глажки и кройки деталей, ткань, фурнитуру.

«Джакиш» – так назвала свою фирму Күміс Абдрахманова – сегодня принимает заказы на индивидуальный и коллективный пошив одежды. К примеру, для школьников кадетских классов здесь была сшита спортивная форма.

– Как хорошо, что государство помогает тем, кто хочет заниматься любимым делом и приносить пользу обществу, – говорит предпринимательница. – Хочу поблагодарить Фонд «Даму» за оказание финансовой и правовой помощи. С такой значимой поддержкой не страшно начинать бизнес с нуля.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район