«Шлагбаум» для саранчи

На просторах Курчумского района, которые благоприятны для развёртывания созидательной сельскохозяйственной деятельности, существуют опасные, вредоносные очаги, где хозяйничает саранча, а также встречаются две разновидности сорняков – горчак розовый и повилика.

По информации Курчумской районной территориальной инспекции КГИ в агропромышленном комплексе МСХ РК, был проведён мониторинг территории района на наличие карантинных объектов. На 1600 гектарах подтвердилось наличие итальянского пруса, который входит в общий отряд саранчёвых вредителей.

Непосредственно очаги обитания прожорливого насекомого, чьи стаи способны вмиг превратить любой зелёный оазис в безжизненную пустыню, находятся на участках Шошкалы, Кокжота и Белагаш Абайского сельского округа района. В третьей декаде июня по крылатому вредителю был нанесён удар: подрядной организацией ТОО «Химпомощь» произведена наземная химическая обработка заражённых саранчой участков. По словам борцов с вредителями, биологическая эффективность обработки составила 92–93 процента.

Ещё одним фронтом битвы с итальянским прусом стал участок Шет Теректы в Маркакольском сельском округе. Наземным способом обработано 600 гектаров заражённых площадей. В результате был достигнут вышеназванный показатель биологической эффективности.

Стоит сказать, что ежегодно на борьбу с карантинными объектами выделяются миллионы тенге бюджетных средств.

Казалось бы, что есть упомянутое небольшое растение горчак розовый в имеющихся масштабах района? Однако чтобы выявить места его произрастания, приходится трудиться целой организации фитосанитарного контроля. Опять же, выделяются немалые средства на проведение химобработки площадей. Потому что это растение представляет серьёзную угрозу.

По словам главного специалиста – госинспектора по карантинным растениям территориальной инспекции района Гулии Жабаевой, особенность горчака розового в том, что его корневая система достигает глубины 10 метров, таким же может быть разброс корней по горизонтали. Столь мощная корневая система позволяет доставать влагу из глубины, которая недоступна другим растениям. Горчак способен подавлять культурные насаждения. Ещё одно его свойство – ядовитость для скота. Поэтому животные обходят горчак стороной, для корма он не пригоден.

Несмотря на благозвучное название, повилика – сорное растение-паразит. Оно обвивает гибким стеблем зелёного соседа и питается его соками, вплоть до гибели растения. Произрастают оба карантинных представителя и на обочинах дорог, поэтому их семена способны разноситься за десятки километров не только ветром, но и на колесах автомашин.

В июне этого года обработка против горчака розового и повилики произведена на участке Караозек Курчумского сельского округа. В Сарыоленском и Борановском сельокругах такая операция осуществлена на участках Алмаагаш и Алкабек соответственно.

Согласно сводкам специалистов, год от года идёт постепенное уменьшение заражённых карантинными объектами площадей района. Своевременная обработка территорий – это своего рода «шлагбаум» для вредителей.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район