Школы не должны пустовать

С каждым днём всё больше педагогов страны вакцинируются от коронавируса, понимая, что они в группе риска и во многом несут ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье детей.

На недавнем республиканском педагогическом совете министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что казахстанская система образования не выдержит ещё одного года в дистанционном формате, и вакцинация – это единственный способ для открытия школ к началу нового учебного года.

Важно, что процедура получения прививки от коронавируса является добровольной, и если кто-то из педагогов не захочет вакцинироваться, никто не будет их заставлять или отстранять от работы.

Преподаватели Восточного Казахстана понимают всю важность вакцинации от коронавируса. Ведь практически целый год у учителей не было возможности проводить традиционные занятия в классах. И когда было объявлено о начале вакцинации, многие учителя стали в числе первых, кто получил прививку от коронавируса.

На сегодняшний день более 12 тысяч учителей прошли иммунизацию. Если говорить в разрезе городов и районов Восточного Казахстана, то в областном центре вакцинировано более 1800 педагогов, в Семее – свыше 1900, почти тысяча человек – в Урджарском районе, около 900 – в Аягозском. В Жарминском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Тарбагатайском районах и районе Алтай свыше 600 учителей получили вакцину от коронавируса, более 500 – в Зайсанском районе. Больше 450 преподавателей – в Глубоковском и Бородулихинском районах, свыше 440 – в Уланском районе, около 420 преподавателей – в Абайском районе, 350 – в Риддере, 295 – в Бескарагайском районе. Более 250 педагогов защитились от COIVD-19 в Шемонаихинском районе, 210 – в Курчумском, около 90 – в городе Курчатове.

Как рассказала директор Усть-Каменогорской общеобразовательной школы № 2 Жанат Омарова, с 1 апреля вакцину получили более 50 процентов членов школьного коллектива. Ещё около 20 процентов сотрудников школы ждут окончания периода медицинского отвода после перенесённых заболеваний.

– Когда объявили о начале вакцинации, многие наши сотрудники выразили желание получить прививку. Мы понимаем важность процедуры для работников социальной сферы, в том числе и для педагогов. Мы бы очень хотели, чтоб наши ученики скорее вернулись в школу и учились в традиционном формате. И чтобы нам не приходилось переживать о здоровье наших учителей, детей, родных и близких, мы должны как можно быстрее выработать коллективный иммунитет. Чем больше людей получат вакцину, тем быстрее сможем вернуться к прежней жизни не только в стенах школы, но в обществе в целом. Школы не должны пустовать, – сказала Жанат Мухтаровна.

Со своей коллегой согласна директор общеобразовательной школы № 49 Айгуль Кадирова.

– Прошёл один учебный год с момента открытия в посёлке Ахмирово нашей школы. К началу учебного года мы с нетерпением ждали детей, готовились и радовались этому событию. Но практически целый год дети учились дома. В нашей школе работают 113 педагогов, и на сегодняшний день мы присоединились к иммунизации. Я и 103 учителя получили вакцину. Мы сделали это для того, чтобы дети смогли приступить к привычному процессу обучения, – отметила Айгуль Чуленбаевна.

Дарья Антон

Фото из открытых источников