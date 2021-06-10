COVID-19

Школы не должны пустовать

10.06.2021
18

С каждым днём всё больше педагогов страны вакцинируются от коронавируса, понимая, что они в группе риска и во многом несут ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье детей.

На недавнем республиканском педагогическом совете министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что казахстанская система образования не выдержит ещё одного года в дистанционном формате, и вакцинация – это единственный способ для открытия школ к началу нового учебного года.

Важно, что процедура получения прививки от коронавируса является добровольной, и если кто-то из педагогов не захочет вакцинироваться, никто не будет их заставлять или отстранять от работы.  

Преподаватели Восточного Казахстана понимают всю важность вакцинации от коронавируса. Ведь практически целый год у учителей не было возможности проводить традиционные занятия в классах. И когда было объявлено о начале вакцинации, многие учителя стали в числе первых, кто получил прививку от коронавируса.  

На сегодняшний день более 12 тысяч учителей прошли иммунизацию. Если говорить в разрезе городов и районов Восточного Казахстана, то в областном центре вакцинировано более 1800 педагогов, в Семее – свыше 1900, почти тысяча человек – в Урджарском районе, около 900 – в Аягозском. В Жарминском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Тарбагатайском районах и районе Алтай свыше 600 учителей получили вакцину от коронавируса, более 500 – в Зайсанском районе. Больше 450 преподавателей – в Глубоковском и Бородулихинском районах, свыше 440 – в Уланском районе, около 420 преподавателей – в Абайском районе, 350 – в Риддере, 295 – в Бескарагайском районе. Более 250 педагогов защитились от COIVD-19 в Шемонаихинском районе, 210 – в Курчумском, около 90 – в городе Курчатове.

Как рассказала директор Усть-Каменогорской общеобразовательной школы № 2 Жанат Омарова, с 1 апреля вакцину получили более 50 процентов членов школьного коллектива. Ещё около 20 процентов сотрудников школы ждут окончания периода медицинского отвода после перенесённых заболеваний.

– Когда объявили о начале вакцинации, многие наши сотрудники выразили желание получить прививку. Мы понимаем важность процедуры для работников социальной сферы, в том числе и для педагогов. Мы бы очень хотели, чтоб наши ученики скорее вернулись в школу и учились в традиционном формате. И чтобы нам не приходилось переживать о здоровье наших учителей, детей, родных и близких, мы должны как можно быстрее выработать коллективный иммунитет. Чем больше людей получат вакцину, тем быстрее сможем вернуться к прежней жизни не только в стенах школы, но в обществе в целом. Школы не должны пустовать, – сказала Жанат Мухтаровна.

Со своей коллегой согласна директор общеобразовательной школы № 49 Айгуль Кадирова.

– Прошёл один учебный год с момента открытия в посёлке Ахмирово нашей школы. К началу учебного года мы с нетерпением ждали детей, готовились и радовались этому событию. Но практически целый год дети учились дома. В нашей школе работают 113 педагогов, и на сегодняшний день мы присоединились к иммунизации. Я и 103 учителя получили вакцину. Мы сделали это для того, чтобы дети смогли приступить к привычному процессу обучения, – отметила Айгуль Чуленбаевна.

Дарья Антон  

Фото из открытых источников

Теги
10.06.2021
18

Еще новости

Открыты для посещения

10.06.2021

Зелёный цвет вселяет надежду

09.06.2021

Двойной успех

05.06.2021

Переболеть или вакцинироваться?

02.06.2021
Back to top button