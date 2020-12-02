Школа – второй дом 

Вести из районов

По программе «Дорожная карта занятости» в КГУ «Средняя школа № 3 Курчатова» проведён текущий ремонт здания. На это из республиканского бюджета было выделено свыше 56,5 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Восток Монтаж Инжиниринг». Школа – второй дом 

После ремонта школа существенно преобразилась, теперь она отвечает всем современным требованиям. В ней созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Классные комнаты стали светлее и уютнее. Учеников ждут кабинеты географии, математики, истории, оснащённые всем необходимым оборудованием и новой мебелью. 

– Учителя и учащиеся говорят, что школа – это второй дом, потому что дети и педагоги проводят здесь большую часть своего времени, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – Атмосфера в школьных классах влияет на то, как ученики воспринимают мир, окружающих. Намного приятнее учиться, когда для этого созданы все необходимые условия.

Ева Ким 

Курчатов 

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