Школа – второй дом 

По программе «Дорожная карта занятости» в КГУ «Средняя школа № 3 Курчатова» проведён текущий ремонт здания. На это из республиканского бюджета было выделено свыше 56,5 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Восток Монтаж Инжиниринг».

После ремонта школа существенно преобразилась, теперь она отвечает всем современным требованиям. В ней созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Классные комнаты стали светлее и уютнее. Учеников ждут кабинеты географии, математики, истории, оснащённые всем необходимым оборудованием и новой мебелью.

– Учителя и учащиеся говорят, что школа – это второй дом, потому что дети и педагоги проводят здесь большую часть своего времени, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – Атмосфера в школьных классах влияет на то, как ученики воспринимают мир, окружающих. Намного приятнее учиться, когда для этого созданы все необходимые условия.

Ева Ким

Курчатов