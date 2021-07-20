Щедрость и милосердие

Курбан айт – священный праздник для всего мусульманского мира. По традиции в праздничные дни верующие должны проявлять любовь и милосердие к ближним, помогать нуждающимся.

Второй год подряд Курбан айт в Казахстане отмечается в особых условиях в связи с пандемией COVID-19. Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к населению с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и отметить праздник в узком семейном кругу.

Как информирует Духовное управление мусульман Казахстана, в течение трёх дней после Айт намаза для богатого человека является обязательным совершить жертвоприношение. Всевышний Аллах повелевает в Священном Коране: «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» (Сура «аль-Каусар», аят 2). В хадисе передаётся, что Пророк принёс двух белых баранов, прижал ногами, прочитал Бисмиллах и Такбир и зарезал их.

– Жертвоприношение было предписано, чтобы приблизиться к Богу, очиститься от грехов, поблагодарить Господа за Его многочисленные дары и чтобы богатые и бедные были щедры и сострадательны. Потому что в этот день все будут в гостях у Бога, отведают жертвенное мясо, будут раздавать его, подавать из него милостыню, – отмечают в ДУМК.

В день Курбан-байрам мусульмане вспоминают историю Пророка Ибрагима, который пожертвовал своим сыном Исмаилом, берут с него пример непоколебимой преданности и любви к Богу.

При этом выбирая жертвенное животное на Курбан айт, необходимо придерживаться определённых правил. Как подчёркивают в отделе шариата и фетвы ДУМК, оно должно быть здоровым и без изъянов.

– Это отражает искренние намерения человека перед своим Творцом. Известно, что ни плоть, ни кровь жертвы не нужны Всевышнему, и только благочестие человека достигает Его. В то же время, когда человек ищет здоровых животных для жертвоприношения, он совершает богослужение, – поясняют в отделе. – Также это поднимает дух бедных людей. Вместо того, чтобы подавать мясо животного, имеющего изъяны, благим делом является подать мясо здорового животного. Этим нуждающиеся люди почувствуют проявление уважения к себе.

Приносить в жертву можно баранов, коз, крупный рогатый скот или верблюдов. Кроме того, овцам и козам должно быть не менее одного года. Крупному рогатому скоту должно быть не менее двух лет, а верблюдам – пять лет. Лучше приносить в жертву мясистое животное, которое будет иметь хороший вкус.

Напомним, Курбан айт празднуется три дня, а первый день этого священного праздника в Казахстане является выходным днём.

В связи с эпидемиологической ситуацией заказ на жертвоприношение и получение заявлений от нуждающихся осуществляется в онлайн-режиме посредством сайта qurban2021.kz. Обряд жертвоприношения будет проводиться с 20 июля по 22 июля. Всё жертвенное мясо отдадут нуждающимся.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников