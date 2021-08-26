В Риддере за четыре года организовано и проведено более 140 крупных благотворительных мероприятий.

В моногороде в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» прошёл форум меценатов «Жомарт жүрек» («Щедрое сердце»).

Как отметили в акимате Риддера, главная его идея – стремление каждого по мере своих сил и возможностей участвовать в благотворительных программах, помогая конкретным людям и обществу в целом решать многие наболевшие проблемы.

Награждение было проведено по пяти номинациям. Так, в номинации «Жыл меценаты» награждена индивидуальный предприниматель А. Арапова, «Еренерік тілік» – А. Клемешова, «Тұған өлке» – индивидуальный предприниматель Е. Козьмин, «Жылдың үздік ұйымы» – ТОО «Волна» в лице директора С. Антропова и в номинации «Жыл тұлғасы» – индивидуальный предприниматель З. Шалаева.

В масштабах моногорода в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке людей с щедрой душой за четыре года организовано более 140 крупных благотворительных мероприятий. Оказана помощь на общую сумму более 107 млн 363 тыс. тенге.

В этот день слова благодарности прозвучали от акима города Риддера Дмитрия Горькового:

– Уверен, что вы продолжите свою благородную миссию и в будущем, – сказал он. – Благотворительность – это один из механизмов, который может помочь вместе с государством решать социальные проблемы. Важно понимать, что это не разовая социальная кампания и не попытка государства переложить часть своих социальных обязательств на плечи общества. Это норма жизни для каждого порядочного и честного человека.

Ерик Абитов

Фото ОВП Риддера

Риддер