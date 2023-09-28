Шанса почти не было

Врачи областного Центра матери и ребёнка спасли маленького пациента, получившего тяжелейшие ожоги.

Его по линии санитарной авиации доставили в приёмное отделение ЦМиРа из города Алтай ещё в августе.

Как рассказали в областном Управлении здравоохранения, ребёнок получил ожоги, опрокинув на себя стиральную машину с кипятком.

Медики диагностировали термические ожоги головы, шеи, туловища, рук, ног второй и третьей степени – 79 процентов поражения кожи.

Пострадавшему малышу сразу провели противошоковую, дезинтоксикационную терапию, неоднократную трансфузию крови и плазмы. Хирурги выполнили четырёхкратную аутодермопластику – удаление омертвевшей кожи и пересадку кожи с уцелевших участков тела, что составило около 35 процентов поверхности поражённого участка тела.

– На сегодняшний день состояние ребёнка оценивается стабильно тяжёлым, при этом пациент полностью выведен из шокового состояния, он находится в сознании. Остаток площади поражённого тела после аутодермопластики составляет 34 процента. В настоящее время ребёнок продолжает получать комплексную терапию, и ему предстоит пройти длительную реабилитацию, – прокомментировал заведующий реанимацией Гамиль Еркебаев.

Малыш находится в противоожоговой кровати в палате с особым микроклиматом, что позволяет снизить риски инфицирования повреждённых тканей и ускорить процесс их заживления.

Медики отмечают, то, что ребёнок выжил – настоящее чудо, ведь ожоги с площадью поражения более 40 процентов поверхности тела считаются травмой, несовместимой с жизнью. И только благодаря профессиональным и самоотверженным действиям медиков его удалось спасти, избежав при этом серьёзных осложнений.

– За здоровье малыша боролась огромная команда врачей Центра матери и ребёнка – рeаниматологи, хирурги, пeдиатры и психологи, мeдсёстры, которые находились рядом с ним круглые сутки. Конечно, благодаря развитию реанимационной службы и современному хирургическому оборудованию такие случаи уже не являются безнадёжными, но хотелось бы призвать родителей быть внимательней и беречь детей от опасности. Ведь термические травмы таких масштабов не проходят бесследно. Они не только причиняют мучительную боль, травмируют психику ребёнка, но и поражают внутренние органы, – добавили медики.

Бахыт Сарсембаева