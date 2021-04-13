Шах и мат пандемии?

В Восточном Казахстане активно ведётся подготовка к началу массовой вакцинации населения области от COVID-19. В ближайшее время будет объявлено, где можно поставить прививку.

До конца апреля в область будет поставлено достаточно доз вакцин для проведения массовой вакцинации населения, готовятся прививочные пункты в местах массового скопления людей. Заместитель руководителя Управления здравоохранения Нурлангазы Ибраев сообщил, что на сегодняшний день в регион поставлено 36400 доз вакцины первого и второго компонента российского препарата «Спутник V».

– У нас есть график поставок, который осуществляет единый дистрибьютор «СК-Фармация». До конца апреля мы получим 82200 доз первого и второго компонента вакцины. Тогда уже население будут приглашать в обозначенные прививочные пункты. Сейчас по поручению акима области Даниала Ахметова такие места определяются. После проведения разрешительной процедуры Департамента санитарно-эпидемиологического контроля места проведения вакцинации будут объявлены, подготовлены медицинские работники, – сказал Нурлангазы Ибраев.

Он отметил, что перед вакцинацией по рекомендации ВОЗ не требуется проведение анализа на определение антител, переболевшим коронавирусом людям рекомендуется получать вакцину спустя 6 месяцев после выздоровления. Важно, что вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатна для всех.

– Но это не отменяет необходимости носить маску и сохранять социальную дистанцию. В течение 12 – 14 дней после введения первой дозы вакцины вырабатывается первичный иммунитет. Не раннее, чем через 32 – 45 дней формируется устойчивый иммунитет, который позволяет не заболеть или перенести заболевание в лёгкой форме. Бояться вакцины не нужно, она зарекомендовала себя отлично. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного тяжёлого побочного эффекта или дополнительного осложнения, – заключил Нурлангазы Ибраев.

Тем временем первый компонент вакцины получили 16038 человек, а ревакцинацию прошли почти семь тысяч человек. Среди тех, кто получил прививку, медицинские работники, сотрудники правоохранительных и силовых структур, педагоги, люди с хроническими заболеваниями. В скором времени прививочные пункты появятся и на крупных предприятиях области.

– Я обязательно планирую получить прививку от коронавируса. Ведь это важно для здоровья. Вакцина сможет предотвратить тяжёлое течение заболевания. Поможет выработать коллективный иммунитет, и мы уже не будем жить со страхом за свое здоровье и здоровье близких, – говорит сотрудница одного из крупных предприятий области Галина Шевелёва.

И такого мнения придерживается всё больше и больше людей. Аргументы, приводимые скептиками, опровергнуты в ходе кампании по вакцинации, которая продолжается в нашей стране уже третий месяц.

О расположении дополнительно открытых пунктов вакцинации от COVID-19 мы сообщим в ближайших номерах «Рудного Алтая».

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета