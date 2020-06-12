Шаг навстречу пациенту

Восточный Казахстан готовится стать регионом, привлекательным для медицинского туризма. ВК областной многопрофильный центр онкологии и хирургии обладает всеми возможностями для развития этой сферы.

С каждым годом медицинский туризм все более популярен и востребован среди людей, заботящихся о своем здоровье. В силу разных причин они стремятся получить медицинские услуги за пределами страны проживания. Восточный Казахстан вполне может стать востребованным местом с точки зрения медицинского туризма.

Еще два года назад аким области Даниал Ахметов озвучил намерение сделать ВКО всеобщей здравницей для жителей Казахстана и сопредельных государств. Все возможности для этого есть. В областных медучреждениях работают высококлассные профессио-налы, имеющие огромный клинический опыт. Приобретается современное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет во многих регионах страны и России. Совершенствуются методы и тактики лечения больных различных направлений. Дело за малым – обеспечить высокий уровень медицинского сервиса.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из первых приоритетов в развитии отечественной медицины. У восточноказахстанских специалистов имеется безграничный потенциал, позволяющий лечить от рака не только своих соотечественников, но и пациентов из-за рубежа. Это не только сплав колоссального опыта врачей, ультрасовременного оборудования, использования новейших методик диагностирования и лечения, но и поддержка, которую оказывает руководство области развитию этой сферы.

Так, в ВК областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии реализуется проект модернизации нескольких отделений и операционного блока. О масштабах проводимых работ говорит сумма, предусмотренная в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020», – 3 миллиарда 64 миллиона тенге.

Руководитель онкоцентра Гульмира Сагидуллина отмечает, что лечение онкологических заболеваний относится к числу социально значимых и является процессом трудоемким, требующим больших финансовых вливаний.

– У онкоцентра – огромные планы, – рассказывает она. – Мы осуществляем масштабную реконструкцию оперблока, отделений реанимации, маммологии и гинекологии, а также центрального стерилизационного отделения, которые расположены на четвертом и пятом этажах главного корпуса. Общая площадь реконструкции составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Что немаловажно, на период ремонтных работ лечебный процесс прекращаться не будет.

По ее словам, проект модернизации тщательно разрабатывали два года. Старались предусмотреть все технологические нюансы, важные для качественного медицинского обслуживания и комфортного пребывания пациентов, в соответствии с мировыми стандартами.

Здание, в котором 23 года размещается областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии, было построено в 60-х годах прошлого столетия, и за это время капитального ремонта здесь не делали.

В медучреждении в течение 9 месяцев планируется проведение не только осуществить ремонтные работы, но и закупить, ввести в строй огромный арсенал суперсовременной цифровой техники, а также внедрить прорывные технологии высокого класса, во многом уникальные для нашего региона и времени.

Глобальные преобразования коснутся, прежде всего, операционного блока, площадь которого увеличится в два раза. Здесь появятся пять операционных залов, каждый из которых предназначен для конкретного отделения, то есть будет обеспечена полная изоляция от других структурных подразделений.

Гульмира Сагидуллина отмечает, что модернизация операционного отделения позволит расширить перечень малоинвазивных и высокотехнологичных операций, в два раза увеличить количество их проведения (до 1200 операций в год), а также снизит вдвое послеоперационные осложнения.

Положительный экономический эффект будет получен за счет сокращения длительности пребывания пациента в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Наряду с повышением качества и эффективности лечения пациентов увеличится пропускная способность отделения реанимации – до 15 пациентов в день. То есть срок пребывания больного в стационаре после хирургического лечения составит не более 5–6 дней.

«Экипировка» дополнится системой «чистых помещений». Внутри каждого отделения будет создана локальная зона повышенной чистоты для создания эффекта воздушного капсулирования стерильным кондиционированным воздухом. Кроме того, в каждой палате отделения гинекологии и маммологии сделают отдельный санузел для комфорта пациенток.

Наряду с развитием медицинского туризма, неизбежно начнет модернизироваться соответствующая инфраструктура. Гостям региона, приехавшим поправить здоровье, и сопровождающим их родственникам надо где-то жить. Значит, нужны отели, причем высокого класса. Им нужно где-то питаться – понадобятся кафе и рестораны, возможно, специализированные, с особым меню.

Еще туристам необходимо будет как-то добираться до места лечения. Не стоит забывать также о медицинском страховании, оформлении виз и массе других вещей. Иными словами, для того чтобы люди, тем более иностранцы, выбрали для лечения наш регион, сервис должен быть комплексным. Важным условием для привлечения иногородних и иностранных пациентов является также наличие международных сертификатов.

К слову, сегодня люди из ближнего (а случается и из дальнего) зарубежья, прослышав про инновационные методы лечения онкологических заболеваний восточноказахстанскими врачами, все чаще хотят приехать именно к нам, чтобы избавиться от недуга.

– Ресурсов и мощности нашего центра хватит на оказание онкологической помощи иногородним пациентам, при этом ни в коем случае не снизится ее доступность для жителей региона. Восточный Казахстан может стать мировым медицинским центром и выйти на внешний рынок медицинских услуг, тем более что потенциал для этого колоссальный, – уверена Гульмира Сагидуллина.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук