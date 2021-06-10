Шаг на пути к привычной жизни

Жители Усть-Каменогорска стали активнее вакцинироваться от коронавируса. Часть населения уже поставила прививку, но есть люди, которые сомневаются, стоит ли это делать.

Медики настаивают, что пандемия отступит, когда привьётся или переболеет более 60 процентов населения страны. Приобрести иммунитет можно в двух случаях – вакцинироваться или переболеть.

Врач-эпидемиолог Центра семейного здоровья «Авиценна» Асем Рахимбаева считает, что вакцинироваться во много раз безопаснее, чем перенести это заболевание.

– Ковид – коварная инфекция, способная вызвать долговременные тяжёлые последствия. Количество вакцинированных и количество переболевших – единственные критерии, по которым определяется популяционный иммунитет. На сегодня 80 процентов взрослого населения Усть-Каменогорска, прикреплённого к нашему медучреждению, прошли полный курс противокоронавирусной вакцинации. В первую очередь прививки получили все 35 наших медработников, не имеющих противопоказаний к этому. Клиника «Авиценна» проводит также вакцинацию населения с выездом на предприятия без отрыва сотрудников от работы, – рассказывает медик.

С начала прививочной кампании в клинику было доставлено 1 800 доз «Спутника V», 100 – QazVac и 700 – Hayat-Vax. На днях поступила ещё одна тысяча доз «Спутника V».

По мнению Асем Рахимбаевой, создание эффективных вакцин стало первым шагом на пути возвращения к привычной жизни. Однако говорить о полном возврате к «доковидному» миру пока ещё рано.

При этом медик отмечает, что ни одна вакцина на сегодняшний день не предотвращает заражение на все сто процентов, однако снижает риск тяжёлого течения заболевания.

Специалист советует тем, кто переболел ковидом более полугода назад, обязательно сделать прививку. По её мнению, это убережёт от повторного заболевания, а также поможет преодолеть постковидный синдром.

– Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, «остатки» от коронавируса циркулируют в организме, провоцируя микроочаги воспаления. Следы коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдёт регенерация тканей. После вакцинации уровень антител возрастает, они чистят организм от чужеродных белков коронавируса, – пояснила врач.

Перед прививкой от КВИ вакцинируемый обязательно проходит осмотр у врача – ни одна процедура без этого не обходится. Врач должен сделать запись о назначении в медицинском документе. И только после этого проводят вакцинацию, потому что любая прививка в профессиональной трактовке – серьёзная иммунобиологическая процедура.

– Если у человека в анамнезе есть какие-то серьёзные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано. Врачи определят, показана или нет для пациента с хроническими заболеваниями вакцинация на данном этапе, – отмечает медик.

Напомним, прививка противопоказана беременным и кормящим женщинам, лицам младше 18 лет, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки. В числе противопоказаний – острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжёлые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Асем Есергазиновна поясняет, если после первой прививки от Covid-19 человек заболел простудным заболеванием, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное тёплое питьё. Когда пройдёт острый период болезни и нормализуется температура, следует получить вторую прививку.

Пауза между первым и вторым этапом вакцинирования разрешена до 45 дней. При необходимости отсрочку повторной прививки можно увеличить и на большее время – чем больше интервал, тем лучше проходит синтез антител. Раньше трёх недель делать вторую прививку не рекомендуется, потому что есть определённые моменты в формировании иммунитета. Нужна этапность. Для того чтобы у человека выработался полноценный иммунитет, необходимо обязательно получить второй компонент прививки.

Если человек пропустит вторую прививку, то его защита от коронавируса будет неполной. Иммунитет не сможет защитить организм, если встретит коронавирус. То есть сохраняется больший риск инфицирования, чем у человека, привитого двумя компонентами.

Если в промежутке между вакцинациями человек заболел коронавирусом, то, по словам врача, вторую дозу можно отсрочить. Если присоединяется коронавирусная инфекция, она пройдёт в лёгкой форме, потому что человек уже имеет какую-то форму защиты.

Некоторые люди, например пожилые с хроническими заболеваниями, переносят Covid-19 легко, а молодые и здоровые, наоборот, болеют крайне тяжело. Это, как объясняет медик, связано с особенностями иммунной системы, при которых активен врождённый противовирусный иммунитет.

– У таких людей высокий уровень интерферонов. И наоборот, если есть мутации в генах иммунной системы, человек подвержен инфекционным заболеваниям в принципе. Некоторые вирусы проникают через определённые рецепторы на поверхности клетки по типу ключ-замок. То есть вирус-ключ находит белок-замок на поверхности клетки и через него проникает в организм. А у некоторых людей есть мутации в этих белках, и тогда вирусу тяжело подобрать «отмычку», чтобы войти в клетку. На данный момент учёные всё ещё ведут исследования. Есть только гипотезы, требующие проверки, – говорит Асем Рахимбаева.

К одной из приоритетных групп населения, кому медики рекомендуют привиться в первую очередь, относятся люди старше 60 лет.

– Для людей старшего возраста опасно не прививаться, – уверяет наша собеседница. – Потому что подавляющая доля смертей от Covid-19 в любой стране приходится на тех, кому более 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. Это связано с более тяжёлым течением коронавирусной инфекции и высокими рисками осложнений. Пожилые – группа риска по медицинским показаниям. Поэтому с них надо начинать, их и нужно прививать в первую очередь.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета