Шаг к комфортной жизни

С каждым годом всё больше внимания и средств в регионе направляется на благоустройство территорий. Программу преображения проходят дворы, детские и спортивные игровые площадки.

Только в прошлом году, благодаря программе «Дорожная карта занятости», в Восточном Казахстане в сфере жилищно-коммунального хозяйства успешно реализовали 214 проектов на 17 млрд тенге. Удалось реконструировать сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, благоустроить дворы и другие городские территории.

Преобразились 79 дворов, в них установили детские и спортивные игровые площадки, в 43 появилось новое современное освещение.

В рамках благоустройства населённых пунктов было реализовано 30 проектов. Текущие ремонтные работы проведены в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Аягозском, Абайском, Бескарагайском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Жарминском и Зайсанском районах.

Как рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов, в этом году к реализации запланировано 35 проектов по устройству уличного освещения по программе «Ауыл – ел бесігі».

Четвёртый год в Усть-Каменогорске реализуется программа «Мой двор». За это время преобразились 132 придомовые территории, в которых расположено 297 многоэтажных домов. В этом году предполагается провести благоустройство 35 дворов, а также текущие средние ремонты 35 дворовых территорий и внутри-квартальных проездов.

– Список дворов, подлежащих благоустройству, утверждается рабочей комиссией. Если жители двора принимают решение участвовать в программе, им нужно будет провести процедуру оформления аренды земельного участка. Представителю из собственников квартир жилого дома необходимо обратиться с заявлением на веб-портале «Е-лицензирование» в акимат города и предоставить протокол общего собрания жителей, сведения о гражданстве собственников квартир для предоставления земельного участка на праве временного безвозмездного землепользования на безвозмездной основе. А также технические характеристики дома, сведения о регистрации прав собственников на помещения, – пояснил Нурлан Рамазанов.

В прошлом году программа не реализовывалась в Семее. Но в этом году рассматривается благоустройство 21 двора за счёт средств других областей в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева