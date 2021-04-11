Серебро и бронза

Бескарагайские спортсмены принесли в копилку сборной ВКО по вольной борьбе две медали разного достоинства.

В соревнованиях возрастной группы кадетов и кадеток 2004–2005 года рождения по вольной борьбе в Таразе приняли участие четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы Бескарагайского района в составе сборной Восточно-Казахстанской области.

– В числе призёров чемпионата оказались и наши ребята, – говорит директор ДЮСШ Ринат Ракишев. – Подопечные нашего учреждения достойно защитили честь района и области на республиканском уровне.

Обладателем серебряной медали стал Ералы Женисов, Нияз Токанов занял почётное третье место.

Елена Пашке