Спорт

Серебро и бронза

11.04.2021
14

Бескарагайские спортсмены принесли в копилку сборной ВКО по вольной борьбе две медали разного достоинства.

В соревнованиях возрастной группы кадетов и кадеток 2004–2005 года рождения по вольной борьбе в Таразе приняли участие четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы Бескарагайского района в составе сборной Восточно-Казахстанской области.

– В числе призёров чемпионата оказались и наши ребята, – говорит директор ДЮСШ Ринат Ракишев. – Подопечные нашего учреждения достойно защитили честь района и области на республиканском уровне.

Обладателем серебряной медали стал Ералы Женисов, Нияз Токанов занял почётное третье место.

Елена Пашке  

 

11.04.2021
14

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