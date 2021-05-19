Семью сближает спорт

Весёлым настроением и спортивными состязаниями отметили День семьи жители Жарминского района. Для них специалисты местного Дома дружбы организовали спортивный конкурс.

В весёлых стартах, которые состояли из семи этапов, приняли участие шесть семей. Мамы и папы вместе с детьми испытали свои силы в увлекательных конкурсах на ловкость, быстроту и сплочённость.

В итоге первое место заняла семья Нуралиновых из Калбатауского сельского округа. Второе место разделили семьи Калиевых из Акжалского с/о и Нургалиевых из Калбатауского сельского округа. Третьего места удостоились семьи Фазыловых из Каратобинского с/о, Калиевых из города Шар и семья Жаманбаевых из Калбатауского сельского округа.

Участники конкурса награждены дипломами акима района, а также ценными подарками.

Аида Жумекенова

Фото акимата Жарминского района

Жарминский район