Семь лицензий в копилке

В арсенале восточноказахстанских спортсменов – семь лицензий на олимпиаду в Токио.

Об этом в прямом эфире в рамках проекта «ANTIKOR. LIVE» сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Досжан Уалханов.

– На днях мы снова получили радостное сообщение, – сообщил он. – В олимпийском квалификационном турнире Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Паттайе, наши спортсмены Маргарита Торлопова и Светлана Усова, выступавшие в гребле на каноэ на дистанции 500 метров, показали лучшие результаты в своих стартах.

Таким образом, они завоевали вторую олимпийскую лицензию по гребле на байдарках и каноэ. На сегодняшний день в копилке Восточно-Казахстанской области имеется семь лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. В областном управлении спорта уверены, что их количество еще будет расти.

По словам Досжана Уалханова, сегодня в регионе функционирует 46 подведомственных Управлению спортивных учреждений, в том числе – 39 детско-юношеских школ, три областные школы высшего спортивного мастерства и областной центр подготовки олимпийского резерва, областная специализированная школа-интернат олимпийского резерва для одарённых в спорте детей, клуб для лиц с особыми потребностями, врачебный физкультурный диспансер.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников