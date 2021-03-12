Семь дней гуляет Масленица

Праздничным онлайн-концертом отметят восточноказахстанцы дорогую и долгожданную гостьюшку – Масленицу.

Масленичная неделя в этом году началась с Международного женского дня – 8 Марта и продлится до 14 марта. Этот народный праздник дорог не только русским, украинцам, белорусам, но и давно полюбился представителям других этносов, ведь Масленица символизирует проводы зимы и начало весны.

Нельзя не сказать об этом любимейшем народном гулянии, ведь масленичный период издревле помогал людям развеяться после зимних холодов.

– Из-за пандемии КВИ в традиционный формат народных гуляний пришлось внести немало корректировок, – говорит председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры Александр Яковлев. – Массовые мероприятия всё ещё под запретом, поэтому мы пригласили к сотрудничеству этнокультурные объединения, чтобы заранее снять в этнодеревне видеоролики и театрализованное представление с главным обрядом – ритуальным сожжением на костре причудливого чучела зимы вместе со всяким хламом, символизирующим всё старое, «отжитое».

По словам собеседника, предки нередко бросали в костёр и колесо (солярный знак), которое катали по деревне. Пепел развеивали по полю или топили в проруби. Все мероприятия имели мистическое сакральное значение. Древние славяне были в основном земледельцами, для них было важно получить хороший урожай. Это обеспечивало пропитанием семью, род, общину. Поэтому надо было «задобрить» силы природы, в первую очередь солнце – символ жизни, тепла, благосостояния и урожая.

– Мы рассказали об истории праздника, о различных обрядах, – продолжил Александр Яковлев. – В концертной части видео приняли участие ансамбль «Бастеньки», а также творческие коллективы города. Их участники пели, читали стихи, катались на лошадях, состязались в шуточных соревнованиях – бой подушками на бревне, бег в мешках, водили хороводы.

В подготовке празднования на помощь пришли сотрудники отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, которые предоставили материалы из этнографических экспедиций по Восточному Казахстану. Использование этнокультурного компонента позволило создать уникальный и, безусловно, ценный контент, характерный именно для нашего региона.

Напомним, ранее активисты подготовили и распространили в социальных сетях аналогичные ролики, посвящённые народным традициям, связанным с празднованием Рождества Христова, колядок и др. Всё это вызвало положительные отклики у населения, потому что им предоставили уникальную возможность прикоснуться к истории, традициям, обычаям края.

В последний день Масленицы вниманию восточноказахстанцев будет представлен видеоролик под названием «Проводы зимы». А пока ещё можно полакомиться вкуснейшими яствами перед самым строгим и длинным Великим православным постом. Неслучайно масленичную неделю в народе называют ещё сыропустной или обжорной. Правда, в пищу стараются не употреблять мясные продукты, зато в изобилии молочные, рыбные, консервированные, мучные и сладкие. Главное блюдо – блины, в большом количестве и с разными начинками.

– Среди молодых людей существует поверье «Как на Масленицу засватают, так на Красную Горку выдадут», – добавил Александр Яковлев. – Каждый день масленичной недели имеет своё название и предназначение. Понедельник – «Встреча», вторник – «Заигрыш», среда – «Лакомка», четверг – «Разгул», пятница – «Тёщины вечёрки», суббота – «Золовкины посиделки», воскресенье – «Прощёный день».

Как подмечено в народе, «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи»…

Ева Ким

Фото из открытых источников