Село встретит и поможет

В рамках программы «С дипломом в село» в Курчумском районе применяются эффективные меры поддержки молодых специалистов.

По информации отдела экономики и финансов района, кадровое пополнение может воспользоваться двумя формами материальной поддержки. Первая – получение подъёмных в размере 100 МРП, что на сегодняшний день составляет 291 тысячу 700 тенге. Вторая доступная государственная форма поддержки – оформление кредита под 0,01 процента годовых на покупку или строительство жилья. Максимальный размер такого кредита составляет 4 млн 375 тыс. 500 тенге со сроком погашения 15 лет. Допускается его досрочное погашение по истечении трёх лет после получения.

Отметим, специалист имеет право на получение подъёмных и кредита одновременно. В любом из двух случаев он берёт на себя обязательство отработать в районе по своей специальности не менее трёх лет. В случае нарушения этого пункта контракта необходимо будет вернуть государству полученные средства.

В 2020 году кредитами воспользовались 25 человек, подъёмными – 43. В целом, на реализацию этих двух форм поддержки из различных бюджетных источников было направлено 98 млн 172 тыс. тенге. В 2021 году подали заявки на включение в программу «С дипломом в село» 30 человек. Наиболее востребованы в районе учителя, медики, ветеринары, зоотехники, агрономы, инженеры, рыбоводы и технологи. Привлечь в село молодые, имеющие хорошую подготовку кадры, с последующим их закреплением – важная задача местных органов власти.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район