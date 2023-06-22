Сельчанам – комфортные условия

В посёлках и сёлах Глубоковского района становится всё больше ровных, хорошо освещённых дорог, спортивных модулей и детских площадок, объектов культуры и образования. И всё это благодаря проекту «Ауыл – ел бесігі», реализуемому с 2019 года.

По сведениям районного акимата, проект ежегодно охватывает несколько населённых пунктов. За пять лет его действия произошёл целый ряд инфраструктурных изменений.

– Как известно, основной целью проекта «Ауыл – ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры, доведение ключевых параметров до регионального уровня. Пожалуй, самая болевая точка нашего района – дороги, поэтому большая часть финансов, выделяемых в рамках спецпроекта, направляется именно на ремонт дорожного полотна. Важно, что наряду с преображением сёл создаются рабочие места для местных жителей, – говорит аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов.

В момент запуска «Ауыл – ел бесігі», в 2019 и 2020 годах, было реализовано два проекта, создано 43 рабочих места, из которых восемь – постоянных. В частности, на сумму 129,5 млн тенге произведён средний ремонт дорог посёлка Глубокое – новый асфальт появился на восьми улицах общей протяжённостью около восьми километров.

Пожалуй, самым затратным стало строительство Дома культуры в посёлке Глубокое и благоустройство прилегающей территории – 1,5 млрд тенге.

В 2021 году было реализовано уже четыре проекта на общую сумму 395 млн тенге. Так, в самом большом посёлке района – Белоусовке – отремонтировали семь улиц общей протяжённостью 9,8 км. На это было затрачено 200 млн тенге, созданы 13 временных рабочих мест, большая часть из которых – через Центр занятости населения. На обновлённых улицах появилась 201 опора освещения (40 млн тенге).

В селе Тарханка на 125 млн тенге отремонтировали 7,5 км улиц; 30 млн тенге было затрачено на установку 133 опор освещения на трёх улицах.

В прошлом году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в районе реализовано девять проектов на общую сумму 1,1 млрд тенге. Из наиболее значимых – строительство моста в посёлке Белоусовка на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск – Риддер на сумму 246,8 млн тенге. Для этого было создано десять временных рабочих мест. Второй в посёлке мост возведён в створе улицы Суворова на сумму 266,2 млн тенге.

В селе Прапорщиково средним ремонтом было охвачено 3,8 км сельских дорог с установкой водопропускных труб, устройством арыков и тротуара от школы до конечной автобусной остановки на сумму 124,6 млн тенге. Помимо этого, 30 млн тенге выделено на установку 159 опор уличного освещения.

В селе Прогресс отремонтировали 4,2 км дорог с устройством водопропускной трубы по улице Абая (140 млн тенге), а также установили 202 опоры освещения на 40 млн тенге.

Отремонтированы 5,5 км дорог в селе Солнечное, на это было выделено 125 млн тенге и установлено 160 опор уличного освещения (35 336,9 тыс. тенге).

Больше всего светоточек появилось на 16-ти улицах села Опытное поле – 250 опор на сумму 50 млн тенге.

В 2023 году в Глубоковском районе в рамках «Ауыл – ел бесігі» запланирована реализация восьми проектов в четырёх сёлах района на общую сумму 680 млн тенге. Всего средним ремонтом будет охвачено порядка 20 км улиц населённых пунктов района, установлено 662 опоры уличного освещения. Для местных жителей создадут 23 временных рабочих места.

Так, в Винном планируется охватить ремонтом семь улиц протяжённостью около семи километров. Общая стоимость проекта – 140 млн тенге. Руководство района обещает создать три рабочих места. Отремонтированные улицы осветят 192 светоточками (40 млн тенге и два дополнительных рабочих места).

Жители села Секисовка давно ждут ремонта дороги по улице Чапаева протяжённостью 4,7 км. На это выделят 125 млн тенге, а также трудо-устроят четыре человека.

На установку уличного освещения в селе Секисовка предусмотрено 40 млн тенге. Планируется произвести замену и установку 141 светоточки на девяти улицах. В работах задействуют двоих местных жителей.

Семь улиц села Черемшанка общей протяжённостью четыре километра в этом году получат новое асфальтовое покрытие, стоимость проекта – 125 млн тенге. Для этого дополнительно планируется создание четырёх рабочих мест. На шести улицах села установят 93 опоры линий электропередачи стоимостью 30 млн тенге и трудоустроят двоих жителей Черемшанки.

В селе Предгорное запланирован средний ремонт четырёх улиц общей стоимостью 140 млн тенге. 40 млн тенге выделят на установку 236 опор на 11 улицах села.

Бахыт Сарсембаева

Фото акимата Глубоковского района

Глубоковский район