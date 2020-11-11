Секрет долголетия бабушки Зины 

Долгожительница из села Черемшанка Глубоковского района Зинаида Гордеева в 101 раз отметила день рождения.

Что и говорить, не каждому уготовано судьбой пройти такой жизненный путь. Но вряд ли из долгожителей встречаются люди, чьи судьбы можно назвать лёгкими.

Труженица тыла, ветеран труда, участница трудового фронта, испытав страдания и лишения, научилась ценить простые радости жизни – мирное небо над головой, возможность спокойно растить детей и работать.

В свои годы Зинаида Калистратовна неплохо себя чувствует и продолжает оставаться оптимистом, живо интересуется новостями, происходящими в стране и мире, и даже умело пользуется мобильным телефоном.

На долю хрупкой, милой, общительной бабушки Зины выпало немало жизненных испытаний. Война, голод оставили неизгладимый след в её душе ещё и потому, что эти трагические страницы истории унесли из жизни её родных и близких людей.

Несмотря на то, что эти события ушли далеко в прошлое, женщина до сих пор отчётливо, до мелочей, помнит пережитые ею и её семьёй сложные суровые времена, растянувшиеся на долгие годы.

Родилась Зинаида Гордеева в ноябре 1919 года на Алтае. Когда ей исполнилось девять лет, семья переехала в Восточный Казахстан, во вновь образованный Курчумский район. С 12 лет девочка познала, как и все дети того времени, тяжёлый крестьянский труд. Работала на колхозных огородах, полях.

– Молотили зерно, сажали картошку, заготавливали сено – делали всё, что заставят, – вспоминает долгожительница. – Трудились наравне со взрослыми, и спрос за результаты труда был такой же. Никого не нужно было упрашивать, мы просто знали – надо. Но даже при этом я не могу назвать своё детство несчастным. Хоть и было оно босоногим и голодным, между нами царило полное взаимопонимание, даже веселиться в меру удавалось.

Через три года, чтобы помочь родителям прокормить большую семью, Зинаида устроилась в артель по добыче золота. 15-летняя девушка выполняла тяжёлый мужской труд – добывала руду ломами, лопатами, возила породу тачками.

На всю жизнь Зинаида Калистратовна запомнила страшное время голода 30-х годов, когда, чтобы выжить, ели всё, что содержало хоть какие-то калории и могло быть переварено желудком: шкуры животных, приготовленных на костре, корни растений, траву. Собирали колоски на полях, чтобы не умереть с голоду.

За два года до начала войны девушка вышла замуж, родились дочь и сын. Когда всех мужчин забрали на фронт, работала в тылу. Рассказывает, как женщины, старики и дети не возвращались с колхозных полей до тех пор, пока полностью не соберут урожай пшеницы, ведь хлеб уходил на фронт. Трудилась лесником, всегда добросовестно выполняла свои обязанности, за что регулярно поощрялась руководством лесхоза.

К сожалению, семейная жизнь у неё не сложилась – муж вернулся с фронта с новой женой. Все заботы по воспитанию детей легли на её хрупкие плечи.

После окончания войны и до выхода на пенсию Зинаида Калистратовна работала на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске.

По словам женщины, преодолеть все житейские трудности помогло доброе отношение к людям, завидное трудолюбие и любовь к близким. Она всегда старалась поступать по совести и не жалела сил на добрые дела. Добросовестное отношение к труду бабушка Зина передала всем поколениям семьи. И только личным примером. Даже на пенсии не сидела без дела. Занималась огородом, хозяйством.

Сегодня Зинаида Калистратовна проживает с дочерью. Сына, к сожалению, похоронила десять лет назад. Евдокия Архиповна с благодарностью рассказывает о том, как мама помогала в жизни: пока могла, присматривала за внуками, с лёгкостью управлялась с домашними делами, никогда не жаловалась на усталость. Долгожительница вынянчила четырёх внуков, шестерых правнуков и одного праправнука.

Бабушка Зина на судьбу не жалуется, говорит, что прожила интересную и счастливую жизнь.

– Секрета долголетия я вам не скажу, потому что у меня его нет, – смеётся она. – А молодёжи из личного опыта могу толькопосоветовать больше двигаться. Я никогда не ленилась. Главное – движение, честный труд. Не смотрите на календарь. Просто радуйтесь каждому дню.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район