Сегодня на Риддер ТЭЦ состоялся запуск первого котла среднего давления.

– Мы растопили котёл №3. Пуск совершили на мазутной смеси, – сообщил аким Риддера Даулет Батырбаев. – Затем состоится горячая промывка и его запустят в сеть.

Так как экраны, паропрогреватели и трубы новые, это не займёт много времени.

После прогрева системы начнётся подача горячей воды в город, в первую очередь на объекты социальной значимости — детские сады, школы, больницы.

С наступлением холодов, когда установится соответствующий температурный режим, приступят к подаче тепла, также в первую очередь будут подключены социально значимые объекты.

Как сообщил доверительный управляющий, руководитель КГП «Водоканал города Риддера» Константин Хан, уже на следующей неделе планируется запустить ещё один котёл – котлоагрегат №1 среднего давления. А после него – третий котёл – котлоагрегат №2.

Он также отметил, что распространяющаяся информация о том, что на Риддер ТЭЦ нет топлива, не соответствует действительности.

– Сегодня на станции есть 20-дневный запас угля и достаточный запас мазута, – подчеркнул Константин Хан.