Тепло, ещё теплее…

Три котла среднего давления в полном объёме обеспечивают теплом жителей Риддера.

На прошлой неделе на Риддер ТЭЦ был запущен в работу котёл №2, число действующих котлоагрегатов достигло трёх.

Этого достаточно, чтобы полноценно обеспечить город теплом. Вся работа ведётся согласно графику. На данный момент, по словам заместителя руководителя областного управления строительства, энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, ведутся технические работы по запуску котлов высокого давления. Их запустят до 15 ноября.

– На сегодняшний день остались работы по вращательным механизмам и сварочные. Вместе с представителями местных исполнительных органов, областных управлений и непосредственно заместителем акима области Бакытжаном Байахметовым, который постоянно находится на объекте, ежедневно производим контроль работы подрядных организаций, – уточнил Нурлан Рамазанов.

Другие строительно-восстановительные работы в здании находятся на стадии завершения. Все аварийные участки практически восстановлены.

На сегодняшний день ТЭЦ обеспечена более чем 11 тысячами тонн угля и 120 тоннами мазута.

Маргарита Малышева

Риддер