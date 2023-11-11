Вынужденная пауза

В Усть-Каменогорске принудительно приостановлено строительство многоэтажного жилого дома.

В областном центре без разрешительных документов возводится многоэтажный жилой комплекс «Grand Residence», расположенный по улице Красина, 11В. Это стало известно в результате проверки, проведённой сотрудниками областного Управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Решением суда застройщик и компания, осуществлявшая раннее бронирование, были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила порядка 525 МРП. Однако, несмотря на административные меры, предписание ГАСК и решение суда, строительные работы на объекте так и не были приостановлены.

– Принято решение опечатать этот объект до устранения всех выявленных нарушений. Прибыли сюда с судебными исполнителями, – сообщил руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Каирдинов. – Кроме того, данная организация (ТОО «MRS Company») привлекает для строительства средства дольщиков. Продажу осуществляет компания DALA SK, в их отношении тоже приняты меры. Есть риск, что объект будет несвоевременно введён в эксплуатацию. Это может повлечь негативные последствия для граждан, которые инвестировали свои средства в строительство дома. Напомню, у заказчика отсутствует согласование исходных данных, а также проектно-сметная документация, прошедшая гос-

экспертизу. Согласно законодательству, застройщик не имел права начинать строительство объекта.

Однако руководитель ТОО «MRS Company» Муратбек Нургалиев не согласен с таким решением. По его словам, проектная документация, техническое обследование на многоэтажный дом у компании имеется. Но, в связи с изменениями в детальной планировке микрорайона, осуществляе-

мой городскими властями, процедуры по экспертизе и утверждению документации были приостановлены. Застройщик не отрицает наличие нарушений, выявленных проверкой, но утверждает, что сроки для их устранения были недостаточными.

– Большую часть требований мы выполнили, остались – экспертиза, ПДП и получение талона. Решение суда будем оспаривать, строительство продолжится. Мы заинтересованы оформить документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – прокомментировал ситуацию директор Муратбек Нургалиев.

По информации руководителя Межрайонного территориального отдела по исполнению судебных актов города Усть-Каменогорска, производство дела будет прекращено только после исполнения всех пунктов, указанных в судебном акте.

– При злостном уклонении от исполнения решения суда будут приняты меры по взысканию пени в доход государства в размере десяти МРП за каждый день просрочки. Директор ТОО дал пояснение и обязательства по исполнению. Пока же работы на объекте должны быть заморожены, – заключила руководитель Межрайонного территориального отдела по исполнению судебных актов г. Усть-Каменогорска Фарида Слямова.

Так, в Усть-Каменогорске пять компаний, осуществляющих строительство жилых домов за счёт средств дольщиков, привлечены к административной ответственности. С ними ведётся работа в законодательном поле.

Жителей региона просят внимательно изучать документы и условия договоров, которые предлагают компании-застройщики, прежде чем вкладывать свои деньги в строи-

тельство какого-либо объекта.

Меруерт Бахтиярова