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Котлоагрегаты в работе

12.10.2023
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На Риддер ТЭЦ работают два котла среднего давления. Тепловые сети города переведены в зимний гидравлический режим. Начались пусконаладочные работы на котле №2.

Котлоагрегат №2 планируется ввести в работу с последующим выводом в резерв одного из котлов среднего давления. Сейчас идут работы по пусконаладке.

Аким города Даулет Батырбаев рассказал, что после набора необходимых температурных показателей котлоагрегат № 1 введён в параллельный режим с котлоагрегатом №3.

Напомним, накануне жителей Риддера предупредили, что температура подаваемого в город тепла снизится, так как специалистам было необходимо провести технологические процедуры по обследованию котла. Они являются неотъемлемой частью пусконаладочных работ. Сейчас котёл снова в работе.

До конца недели температура воздуха в Риддере будет на уровне от +17 до +20 днём и +8 – +13 ночью. Так что прошедшая практически перерождение ТЭЦ города последовательно проходит технологическую подготовку к предстоящему похолоданию для работы в уверенно нормальном режиме. Сейчас от городской теплоэлектроцентрали напрямую в город сети несут 49,5 градусов тепла. И это в пределах нормы в такую погоду.

При понижении температуры воздуха, которое синоптики прогнозируют в Риддере к концу второй декады октября, температурный режим котлоагретов будет повышаться.

Отметим, что ремонтные работы на теплоисточнике ведутся в соответствии с установленным графиком, с соблюдением технических регламентов.  В ежедневном режиме власти региона чётко следят за последовательным соблюдением всех важных технологических процессов на полностью обновлённой станции. В своём обращении к жителям города Даулет Батырбаев призвал доверять только достоверной информации из надёжных источников.

12.10.2023
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