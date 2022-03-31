Самые весёлые и остроумные

Самые яркие, самые поющие, самые остроумные юноши и девушки из Жарминского района сразились в финале игр «Жайдарман».

Эти состязания, проводимые на государственном языке в различных жанрах юмора, собрали шесть молодёжных команд, прошедших в полуфинал.

Чтобы завоевать расположение зала, участникам пришлось постараться – «плоские» шутки здесь не проходят.

В первом конкурсе «Визитка» ребята представляли свою команду в разных стилях и жанрах, во втором – по очереди «стреляли» заготовленными шутками, остроумно подмечая злободневные темы.

В финальном этапе – музыкальном конкурсе – ребятам было где развернуться. Они переиначивали популярные кинофильмы на свой лад, смешно переделывали шлягеры, пародировали киногероев.

Азартная борьба в юморе, актёрской игре, импровизации, находчивости, умении удивить и завоевать любовь публики сопровождалась мощной поддержкой болельщиков.

В состязании равных, где наград удостоилась каждая команда, всё же должен быть один победитель. Им после обсуждения жюри стала команда «Қытықтама өзім күлем» из Бирликшильского сельского округа.

Вторыми среди самых весёлых и находчивых были признаны игроки команды «Қайраткерлері» Георгиевской средней школы, третье место досталось команде «Абай KZ» из города Шар.

Организаторы мероприятия, специалисты Молодёжного ресурсного центра Жарминского района, отмечают возросший интерес молодых людей к играм «Жайдарман». И в этом большую роль, по их словам, играет молодёжная политика государства, основанная на принципе: «Вкладывая в молодёжь сегодня, вкладываешь в своё будущее».

– В нашем районе растёт достойное поколение умных, талантливых, целеустремлённых и инициативных молодых людей, которых мы всегда готовы поддерживать, а они в свою очередь активно взаимодействуют с нами, предлагают свои интересные проекты, – говорит руководитель ресурсного центра Серикбол Матаев.

По его словам, ежегодно проводимые в районе игры «Жайдарман» стали центром притяжения творческой молодёжи.

– В этой игре мы участвуем с удовольствием, – поделились ребята. – Она учит нас общаться и дружить, выходить из сложных ситуаций. Важно уметь посмеяться над собой, посмотреть на проблемы с юмором и подарить смех и веселье людям.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район