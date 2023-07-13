«Самое лучшее – ещё впереди»

В чём секрет успеха? Чем женский подход к бизнесу отличается от мужского? Этими вопросами задаются многие. Однако, по словам руководителя компании «Эмиль» Анны Аберле, никакой специальной, «женской», формулы нет. Нужно лишь любить своё дело, грамотно ставить цели и неустанно работать для их достижения.

Отечественный производитель хорошо знаком жителям нашего региона. Ежедневно свыше пяти тысяч восточноказахстанцев приобретают свежее молоко, кефир, сметану, творог и другую молочную продукцию этого бренда. Но не все знают, что в далёком 1993 году предприятие начинало свою деятельность с изготовления… козинаков. Оборудование для производства мороженого и другой молочной продукции было приобретено позже.

Постепенно компания начала открывать филиалы в других районах Восточно-Казахстанской области, со временем филиальная модель трансформировалась в дистрибьюторскую. Сегодня «Эмиль» является крупнейшим предприятием по переработке молока и производству молочной продукции в регионе и занимает устойчивое положение на республиканском рынке. Компания наладила сотрудничество с партнёрами из десяти городов Казахстана.

Бесспорно, результативность любого предприятия зависит от личности руководителя, его способности выстраивать алгоритмы работы с сотрудниками и принимать правильные решения. Умение объединить людей, увлечь общей целью – черты, присущие настоящему лидеру. Каким и является Анна Аберле.

С её приходом на руководящую должность компания вышла на качественно новый уровень развития. Производственная мощность была увеличена и достигла показателя переработки молока до 140 тонн в

сутки.

Модернизация производства и установка современного оборудования позволили не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и сосредоточить усилия на брендинге. Так, в ассортименте появилось шесть новых брендов. Стартовал выпуск более 30 новых видов молочной продукции, творожных и плавленых сыров, были пересмотрены, оптимизированы и обновлены рецептуры.

В последние два года прошла реструктуризация группы компаний «Эмиль», направленная на повышение эффективности. Как результат – производство мороженого выделено в отдельное самостоятельное предприятие, а к группе компаний молочного направления присоединился бренд «Молочный экспресс».

Работу идейного вдохновителя, как называют сотрудники Анну Аберле, не раз отмечали высокими наградами. За её заслуги в различных сферах и активную общественную деятельность она награждена орденом «Құрмет». В этом году стала победителем конкурса «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший предприниматель в сфере производства товаров для населения».

Предприятие сделало немалый скачок в развитии, однако останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Специалисты компании продолжают развивать собственную сеть молокоприёмных пунктов, ведут активную работу по расширению рынков сбыта, привлечению новых крестьянских хозяйств, увеличению количества действующих поставщиков и повышению уровня качества молока. Планируется обновить упаковку, а также началось строительство новой производственной площадки.

Большое внимание руководство компании уделяет созданию комфортных условий для персонала и формированию корпоративного духа. К слову, Анна Аберле сама постоянно совершенствует свои знания, принимая участие в конференциях и семинарах. Ведь, как известно, результат работы зависит от профессионализма и слаженности работы всего коллектива.

– Как судьба связала Вас с ТОО «Эмиль»?

– Моя судьба связана с «Эмиль» с самого рождения компании. Она зарождалась на моих глазах, так как мой отец – один из учредителей. Я пришла сюда работать в 2007 году. Трудовой путь начинала простым экономистом. Скажу честно, трудно быть дочерью учредителя, требования всегда завышены. Поэтому достигать успеха было сложнее, чувствовала большую ответственность, ведь я не могла подвести отца. С 2013 года занимаю должность руководителя.

– За годы Вашего руководства предприятие добилось немалых успехов и вышло на республиканский уровень. Расскажите, в чём, на Ваш взгляд, секрет успеха?

– На самом деле секретов нет, в первую очередь это болеть своим делом, думать об этом, работать не покладая рук. Безусловно, ещё одна составляющая – команда единомышленников. Лишь увлечённые одним делом специалисты могут привести к успеху. Мои коллеги – костяк людей, которые на протяжении многих лет со мной, и мы плечом к плечу уверенно двигаемся вперёд.

– Вы не только руководитель предприятия, но и меценат, активист. Поделитесь, как удаётся совмещать общественную деятельность и семейную жизнь?

– Когда нет плана, тогда и совмещать ничего не получается. Нужно научиться сохранять баланс. Я – человек, который живёт по принципам тайм-менеджмента. Считаю, что чёткое планирование, регламенты по времени – самое важное условие для успешного совмещения нескольких дел.

– Вам не раз вручали почётные грамоты за плодотворный труд и вклад в социально-экономическое развитие областного центра и региона. Насколько это значимо для Вас? Какими достижениями предприятия гордитесь лично Вы, и какие планы на будущее?

– Это очень значимо. Любая награда, любая грамота – это оценка не только моего труда, но и всего коллектива. Конечно, поощрения обязывают тебя быть ещё лучше и двигаться вперёд. Они мотивируют на новые успехи. Планов у нас много, самое лучшее – ещё впереди, всех секретов, конечно, раскрыть не могу.

В истории компании было много взлётов и падений, сложно сказать, что одно событие значимое, а другое – нет. Любое достижение – точка отсчёта для следующего шага. Для нас – это обычные будни, цели, которые становятся сегодня реальностью, и сразу же возникает новая идея. Это бесконечный процесс, который не остановить, ведь кроме уже достигнутого результата есть какие-то более глобальные планы, к реализации которых мы идём. К примеру, приобрели производственную площадку, где планируем строить новый завод и переезжать в новый дом, компании «Эмиль». Это большое достижение для нас

– Откуда Вы черпаете вдохновение для новых идей и проектов?

– В первую очередь меня вдохновляет пример моего отца, который до сих пор работает и откуда-то всё время берёт новые идеи (улыбается). Я, соответственно, вдохновляюсь им и людьми, которые трудятся вместе со мной, дают обратную связь, положительные отзывы покупателей. Наша главная задача, как производителей, – знать, понимать, чего хотят потребители, и соответствовать их запросам, быть открытыми ко всему новому и прогрессивному.

– Ваше жизненное

кредо?

– Всегда находить способы достигать цель, а не причины, которые этому мешают.

Александра Исаева